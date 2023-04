UDC * CONVEGNO TRENTO – “ LA P.A. TRA PERDUTE VIRTÙ E NUOVE COMPETENZE”, CON LORENZO CESA – INTERVENTO ASSESSORE PAT SPINELLI » (VIDEOINTERVISTE E LINK PHOTOGALLERY)

09.56 - venerdì 14 aprile 2023

Si è tenuto ieri presso la Sala della Regione, Piazza Dante a Trento il convegno dal titolo “Pubblica Amministrazione: tra perdute virtù e nuove competenze” alla presenza del segretario nazionale Udc on. Lorenzo Cesa e del Commissario Regionale Udc per il Trentino Alto Adige Roberto Dal Rì.

L’intervento del Segretario Nazionale on. Lorenzo Cesa a Trento è stata l’occasione per invitare la Coalizione a ricomporre al meglio la propria unità in vista della scadenza elettorale di ottobre cui Udc sarà presente con il proprio simbolo e con i propri candidati. Il tema della Pubblica Amministrazione come asset per lo sviluppo del Paese, del ruolo del Pubblico Dipendente e della sua Responsabilità e degli Strumenti necessari ad esercitarla appieno è emerso nella sua interezza nel dibattito di ieri.

