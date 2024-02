MUSE – TRENTO * “SCIAMANISMO E STATI ALTERATI DI COSCIENZA“: « RACCONTO ED ESPERIENZA DIRETTA CON NICOLA DE PISAPIA, (20/2 – 18.00) »

12.00 - giovedì 15 febbraio 2024

Sciamanismo e stati alterati di coscienza. Racconto ed esperienza diretta. Al MUSE, martedì 20 febbraio alle 18.00 con il Prof. Nicola De Pisapia, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento.

Ingresso gratuito | Prenotazione su Ticketlandia.

Prende il via con “Sciamanismo e stati alterati di coscienza” – un incontro in forma di dialogo ed “esperimento pratico” – il ciclo di approfondimenti, talk e laboratori legati alla mostra “Sciamani. Comunicare con l’invisibile”, la mostra che esplora l’affascinante tema dello sciamanismo in un viaggio tra antropologia, arte contemporanea, neuroscienze e archeologia. L’evento, martedì 20 febbraio alle 18 al MUSE, verrà condotto dal Prof. Nicola De Pisapia, del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento che dopo aver chiarito il concetto di stato alterato di coscienza e la sua applicazione in ambito sciamanico, proporrà alle/ai partecipanti un coinvolgente esperimento pratico con suoni e luci, per indurre una lieve alterazione dello stato di coscienza e quindi discutere assieme delle esperienze e sensazioni provate. Un’esperienza unica per esplorare la nostra mente e il suo funzionamento, gettando uno sguardo a una delle peculiarità percepite come maggiormente oscure di questa pratica.

Gli sciamani e le sciamane, tramite i loro riti, possono deliberatamente modificare il proprio stato di coscienza, influenzando la loro percezione, emozione e cognizione. La neuroscienza ha dimostrato che, durante le alterazioni di coscienza, le connessioni tra le aree cerebrali divergono dalle abituali dinamiche dello stato di veglia. Per accedere a questi stati gli sciamani utilizzano diversi strumenti e pratiche: tamburi, costumi e maschere rituali, specchi, digiuni, danze e sostanze vegetali con proprietà psicoattive. Queste tecniche sono radicate in rituali che arricchiscono l’esperienza con un profondo significato culturale. Pertanto, grazie a queste pratiche, gli sciamani non solo facilitano processi di cura nel loro gruppo, ma raggiungono anche dimensioni di conoscenza che vanno oltre lo stato di coscienza ordinario.

Nicola De Pisapia

Nicola De Pisapia è Professore Associato in Neuroscienze Cognitive presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DIPSCO) dell’Università di Trento, dove dirige il laboratorio Consciousness, Creativity and Cognitive control Research (CCCR). Insegna tre corsi accademici: neuroscienze degli stati meditativi e degli stati alterati di coscienza, ergonomia cognitiva per il benessere organizzativo, e reti neurali artificiali.

La sua ricerca si situa al confine tra neuroscienze, psicologia, filosofia e riguarda l’aumento delle potenzialità della mente e della coscienza umana. In particolare, i suoi argomenti di ricerca sono il controllo dell’attenzione e le funzioni esecutive, la coscienza e gli stati alterati, la meditazione, il benessere e la creatività.

APPUNTAMENTI SUCCESSIVI

L’appuntamento successivo, si terrà invece il ️27 marzo alle 18 con “Sciamanismo e cinema” in collaborazione con il Festival Religion Today, tre proiezioni che toccano il tema dello sciamanismo centroasiatico attraverso diversi sguardi e tecniche introdotte da un dialogo con l’antropologa Lia Zola dell’Università di Torino:

SLEEPLESS/REPEAT UNTIL DEATH di Sil Van der Woerd e Jorik Dozy (Mongolia-Paesi Bassi, 15’).

Un minatore mongolo porta via la figlia malata dalla città fortemente inquinata con la speranza che lo sciamano la guarisca. Dopo aver trovato una nuova casa tra i pastori di renne nella foresta, scopre che anche questo mondo sta cambiando.

DIVINATION di Gopal Acharya (Nepal, 15’)

In un villaggio remoto tra le montagne del Nepal, un vecchio sciamano si guadagna da vivere come contadino. Fin dalla sua infanzia, gli abitanti del villaggio lo hanno chiamato ogni volta che venivano colpiti da malattie e sofferenze. Un giorno, quando gli viene chiesto di guarire un malato, scopre che i suoi poteri curativi non funzionano più. Gli dei non lo sentono. È diventato troppo vecchio per essere un guaritore? Con immagini composte e contemplative, “Divination” racconta la storia di uno sciamano che affronta la fine della vita.

INTO BELIEF di DJ Furth (Cina, 29’)

Into Belief è un documentario visivamente ricco e musicalmente immersivo sull’unicità della tessitura spirituale e dell’identità della Siberia meridionale – una vasta regione dove lo Sciamanesimo, il Cristianesimo Ortodosso e il Buddismo Tibetano coesistono in modo singolare. Il film è scandito dalla narrazione di figure spirituali e laiche locali che illustrano le loro prospettive sulla fede, il darsi uno scopo e la loro stretta relazione con un ambiente naturale bellissimo ma difficile.