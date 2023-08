MIT * OPERAZIONE MARE SICURO 2023: SALVINI, « EFFETTUATI 150 MILA CONTROLLI SU IMBARCAZIONI E STABILIMENTI BALNEARI, 6.141 LE SANZIONI »

09.29 - venerdì 18 agosto 2023

È iniziata a metà giugno e si concluderà il 17 settembre l’operazione Mare Sicuro 2023, condotta come ogni anno dalla Guardia Costiera. Con il monitoraggio costante e su direttiva del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si sta procedendo con controlli e alla presenza in mare per vigilare sull’estate degli italiani e dei turisti che trascorrono la vacanza nel nostro Paese. Le attività della Guardia Costiera hanno riguardato ben 85.000 mq tra spiagge e tratti di mare abusivamente occupati, che sono stati restituiti alla libera fruizione da parte dei cittadini. Si è intervenuto soprattutto in quegli stabilimenti balneari che, travalicando la concessione, occupano le aree demaniali che sono invece patrimonio pubblico. Sono stati effettuati, inoltre, più di 150 mila controlli su imbarcazioni e stabilimenti balneari, elevate 6.141 sanzioni e segnalate ben 284 notizie di reato, nei casi più gravi. Infine nell’attività di monitoraggio in mare sono state soccorse 351 unità da diporto e salvate 1.161 persone.

