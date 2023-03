ON. AMBROSI (FDI) * TRASPORTI: « APPROVATO DOCUMENTO SU RETE TRANSEUROPEA, DOSSIER DI GRANDE IMPORTANZA »

14.45 - giovedì 2 marzo 2023

TRASPORTI. AMBROSI (FDI): “APPROVATO DOCUMENTO SU RETE TRANSEUROPEA, È DOSSIER DI GRANDE IMPORTANZA”.

“Lo scorso giovedì la commissione Trasporti, recependo i contenuti del parere espresso dalla commissione Politiche dell’Ue, che ha accolto la mia proposta in qualità di relatrice, ha approvato a larghissima maggioranza il documento finale che definisce la posizione della Camera sulla revisione degli orientamenti relativi alle reti transeuropee di trasporto. Una posizione che, oltre a dare un preciso mandato al governo per il prosieguo dei negoziati, è stata trasmessa anche al Parlamento europeo e alla Commissione Europea. Abbiamo così indicato le priorità su un dossier di straordinaria importanza per la crescita e l’occupazione dell’Italia e, più in generale, per i collegamenti transnazionali. Abbiamo chiesto diverse integrazioni al tracciato delle reti transeuropee per includere ulteriori tratte, porti, aeroporti e nodi urbani.

Abbiamo sottolineato che i lavori relativi ai corridoi procedano in modo coordinato in tutti gli Stati coinvolti, per evitare che i ritardi di alcuni vanifichino gli sforzi di altri. Si tratta di un’indicazione di enorme importanza soprattutto per il completamento nei termini previsti di tutte le opere collegate al Brennero. Abbiamo chiesto di vietare le restrizioni unilaterali sulla rete da parte di specifici Stati membri, per evitare quanto si è verificato recentemente al confine tra Italia e Austria. È per noi importante che tutte le opere imponenti previste dalla realizzazione delle reti transeuropee siano accompagnate da adeguati finanziamenti a livello europeo oltreché nazionale, affinché non ci siano ritardi e imprevisti. È poi fondamentale completare già entro il 2040 il collegamento alla rete ferroviaria ad alta velocità degli aeroporti della cosiddetta rete globale, tra cui quello di Verona Villafranca”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia e membro della commissione Politiche dell’Unione Europea.