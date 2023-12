ISA * FOOD AND BEVERAGE: CEO FRANCESCHI, « CON L’INGRESSO IN “ETHICA WINES“ INCREMENTIAMO LA NOSTRA POSIZIONE, NEL SETTORE VINICOLO »

12.13 - lunedì 4 dicembre 2023

ISA acquisisce una partecipazione in Ethica Wines. ISA consolida la propria presenza nel food & beverage perfezionando il proprio ingresso in Ethica Wines, player di riferimento nell’importazione di vini italiani in USA, Canada e in Asia-Pacific

Nell’ambito di un articolato riassetto della compagine societaria, ISA entra nel capitale di F&F Fine Wines, Inc., una delle realtà più promettenti nel mercato dell’importazione di vini italiani in USA, Canada e Asia-Pacific con il marchio Ethica Wines.

Guidata dal CEO Francesco Ganz, Ethica Wines importa e commercializza i vini di 57 produttori, eccellenze del Made in Italy, con un’ampia gamma prodotti delle denominazioni (DOCG, DOC e IGT) delle principali regioni vinicole italiane.

Ethica Wines ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di oltre 82 milioni di dollari ed una forte crescita organica del business, con un turnover realizzato nei due macro-canali di vendita dell’on-trade e dell’off-trade.

Il successo e la crescita di Ethica Wines si basano sull’eccellenza dei brand importati, sulla professionalità del team e sulla dimensione e qualità del network distributivo.

ISA ha condotto l’operazione tramite il veicolo ISA Wines Srl nel quale, in un’ottica di club deal, hanno co-investito alcuni qualificati investitori. Il veicolo TWWG, facente capo al CEO e che coinvolge nell’azionariato anche il top management di Ethica Wines, manterrà il controllo della società, mentre ISA sarà partner finanziario e strategico ed offrirà tutto il proprio supporto nell’ambizioso percorso di sviluppo e crescita di Ethica Wines.

Francesco Ganz, CEO di Ethica Wines, ha così commentato: “Innanzitutto voglio ringraziare chi ha creduto nel nostro progetto fin dal 2016 e che oggi, con la cessione delle loro quote ad ISA, trova piena soddisfazione dal capitale inizialmente investito. Ethica Wines continuerà nel proprio percorso entusiasta e consapevole che, grazie alla partnership con un investitore qualificato come ISA, sarà in grado di cogliere ulteriori opportunità di crescita economica e professionale”.

Giorgio Franceschi, CEO di ISA, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione. Con l’ingresso in Ethica Wines incrementiamo la nostra posizione nel settore del food & beverage, con un operatore di standing solido e credibile che contribuisce a valorizzare i prodotti del Made in Italy nel mondo. Contiamo di accompagnare la società nel suo percorso di crescita, dove vi sono grandi opportunità di creazione di valore”.

Ethica Wines

Dal 2016 Ethica Wines rappresenta e commercializza in Nord America e Asia Pacific un’importante selezione di cantine italiane. Grazie a un’organizzazione commerciale giovane, ma di comprovata esperienza sul campo, un dipartimento marketing orientato alla mediazione culturale e un eccellente supporto logistico e amministrativo, il team guida i produttori attraverso mercati in continua evoluzione. Ethica Wines rappresenta oggi oltre cinquanta aziende vinicole e può contare su un network di più di duecento distributori. La forte identità culturale e i giusti talenti hanno permesso a Ethica Wines di incrementare di anno in anno il proprio fatturato, da zero ai 100 milioni di dollari previsti per il 2024.

Isa

Istituto Atesino di Sviluppo Spa («ISA») è una holding di partecipazioni presente da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe. ISA si pone l’obiettivo di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza, investendo in iniziative diversificate con il ruolo di partner paziente di lungo periodo, in un’ottica di creazione di valore. Gli investimenti sono selezionati con rigore e la massima attenzione verso la creazione di un percorso di sviluppo sostenibile, attento sia alla crescita sociale che economica. Grazie ad un’efficace rete di relazioni, ISA conta su un attivo consolidato di oltre 300 milioni di euro e favorisce l’incontro tra capitali privati ed istituzioni finanziarie, capaci di generare occasioni d’investimento, crescita e sviluppo.