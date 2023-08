SECHEI (FI) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « PIENA SINTONIA CON IL PRESIDENTE FUGATTI SULLA GESTIONE DEI PLANTIGRADI, QUANDO SI TRATTA DI ESEMPLARI PROBLEMATICI »

11.11 - venerdì 25 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 22 agosto si è tenuto il vertice di coalizione di centrodestra del Trentino per articolare il programma in vista delle elezioni provinciali di ottobre. Al centro della riunione, in particolare la gestione di orsi e lupi per cui il candidato Maurizio Fugatti, presidente uscente della Provincia, ha chiesto a Roma maggiori poteri decisionali che non prevedano necessariamente il parere di Ispra soprattutto quando si tratta di esemplari problematici.

Alla riunione ha partecipato anche Elena Sechei, vice coordinatrice di Forza Italia che ha espresso la piena sintonia del movimento forzista con il Presidente Fugatti circa la gestione dei plantigradi che hanno manifestato comportamenti pericolosi nei confronti dell’uomo, ossia: contenere il numero degli esemplari presenti in Trentino intervenendo anche con l’abbattimento di quelli problematici, lo spostamento ed il rafforzamento del personale dedicato alla gestione dei grandi carnivori. Una coalizione unita su questo tema delicato per il bene del territorio, del mondo dell’agricoltura e del turismo ma soprattutto per il bene e la sicurezza dei cittadini.

*

Elena Sechei Vice coordinatrice regionale Trentino Alto Adige FI