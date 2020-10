TIM * SMARTPHONE: « SI APRE LA NUOVA ERA DEGLI IPHONE CON IL 5G, I MODELLI SONO DOTATI DI UN DISPLAY SUPER RETINA XDR EDGE-TO-EDGE E MONTANO A14 BIONIC »

TIM offrirà la nuova linea di iPhone 12 – iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 e iPhone 12 mini – che introducono la grande esperienza del 5G. I modelli di iPhone 12, dal bellissimo design completamente rinnovato, sono dotati di un nuovo sistema di fotocamera senza precedenti, display Super Retina XDR edge-to-edge per un’esperienza visiva più coinvolgente, vantano una resistenza mai vista prima grazie al vetro frontale Ceramic Shield, e montano A14 Bionic, il chip più veloce mai installato su uno smartphone, progettato da Apple.

I clienti possono già ordinare iPhone 12 Pro e iPhone 12, con disponibilità dal 23 ottobre. I clienti potranno ordinare iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini a partire dal 6 novembre, con disponibilità dal 13 novembre. Per il dettaglio completo sull’offerta e le disponibilità www.tim.it.

I modelli iPhone 12 offrono la migliore copertura 5G worldwide. iPhone 12 Pro, con un display da 6,1” e un nuovo design, si spinge oltre i confini dell’innovazione per chi vuole il massimo dal proprio iPhone. Disponibile in quattro splendide finiture in acciaio inossidabile – blu pacifico, oro, argento e grafite, con un coinvolgente display Super Retina XDR edge-to-edge, una resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore, e parte frontale in Ceramic Shield, iPhone 12 Pro offre il più grande salto di qualità mai realizzato su iPhone. Il Bionic A14 potenzia ogni esperienza su iPhone 12 Pro e, insieme a sistemi di fotocamera avanzati, introduce nuove e significative funzionalità di fotografia computazionale come la modalità notte migliorata, Deep Fusion, Smart HDR 3, la registrazione video HDR Dolby Vision, e altro ancora. Un sistema rivisitato di fotocamere professionali comprende un’ampia fotocamera Ultra-grandangolo, un teleobiettivo con zoom ottico 2x e un obiettivo per catturare immagini e video di qualità professionale in ambienti luminosi e in condizioni di scarsa luminosità.

Il nuovissimo Apple ProRAW dona un controllo più creativo quando si scattano le foto e il nuovo scanner LiDAR regala su iPhone 12 Pro esperienze AR più realistiche, con una migliore messa a fuoco automatica per i ritratti in condizioni di scarsa illuminazione e in modalità notte. iPhone 12 Pro, assieme a tutti i modelli di iPhone 12, introduce MagSafe, per una ricarica wireless ad alta potenza e una nuovissima gamma di accessori che si collegano facilmente all’iPhone.

iPhone 12 da 6,1” con tecnologia 5G presenta un bellissimo design innovativo, ricco di nuove e potenti funzionalità e permette anche di godere di un’esperienza 5G avanzata. Disponibile in cinque bellissime finiture in alluminio – blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED6 – iPhone 12 è dotato di un display Super Retina XDR edge-to-edge, una resistenza all’acqua di grado IP68, MagSafe e la nuova parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone mai realizzato. Il chip A14 Bionic di iPhone 12 Pro è montato anche su iPhone 12 e, insieme a un sistema di fotocamera avanzato, introduce nuove e significative funzioni di fotografia computazionale, la qualità video più elevata di qualsiasi altro smartphone e molto altro ancora garantendo anche un’ottima durata della batteria. iPhone 12 vanta la prima fotocamera capace di girare video HDR con Dolby Vision e un nuovo potente sistema a doppia fotocamera con Ultra-grandangolo e fotocamera grandangolare per foto e video in condizioni di scarsa illuminazione ancora più sorprendenti, e modalità notte su tutte le fotocamere.

Per permettere a tutti i suoi clienti di provare le performance della tecnologia 5G, TIM offre importanti vantaggi a coloro che vorranno acquistare i nuovi iPhone 12 con l’offerta TIM Advance 5G, inoltre per chi non rinuncia ad avere sempre l’ultimo modello di iPhone, TIM offre la formula ‘TIM NEXT’: l’offerta esclusiva grazie alla quale i clienti acquistano il nuovo iPhone 12 a rate e già dopo un anno possono sostituirlo con uno nuovo.

A tutti i clienti che sceglieranno iPhone 12 con ‘TIM NEXT’, e con le offerte di rateizzazione, TIM offre gratuitamente la possibilità di provare la rete 5G per tre mesi.

Per ulteriori dettagli sull’offerta e sui piani dati www.tim.it. Per ulteriori dettagli sui modelli di iPhone 12 www.apple.com.

DETTAGLIO OFFERTE TIM

TIM offrirà i nuovi prodotti della famiglia iPhone 12 con l’offerta TIM Advance 5G a partire da 10 euro/mese per l’iPhone 12 Mini e da 15 euro/mese per l’iPhone 12 (30 mesi e 199 euro di anticipo).

Per chi desidera avere sempre l’iPhone più recente sarà possibile sottoscrivere l’offerta ‘TIM NEXT’ grazie alla quale i clienti che acquistano il nuovo iPhone potranno sostituirlo con il nuovo modello dopo 12 mesi. La formula ‘TIM Next’ prevede anche un servizio di garanzia che protegge il telefono in caso di danni accidentali. ‘TIM Next’ è disponibile per la gamma iPhone 12 Mini a partire da 28 euro/mese e per l’iPhone 12 da 31 euro/mese (30 mesi e senza anticipo). Le offerte TIM sono disponibili anche con finanziamento Santander Consumer Bank.

Inoltre tutti i clienti TIM che sceglieranno un iPhone 12 con le offerte di rateizzazione e con ‘TIM NEXT’, avranno la possibilità di provare gratuitamente la rete 5G per 3 mesi (al termine del periodo promozionale il cliente potrà scegliere se attivare un’offerta per continuare a navigare in 5G).

E’ possibile inoltre acquistare online, se si è cliente TIM rete fissa, l’iPhone 12 Pro, senza anticipo in 30 rate a 40€ al mese o, gli altri modelli, in un’unica soluzione.