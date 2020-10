APT DOLOMITI PAGANELLA (TN) * ESTATE 2020: « FLUSSI TURISTICI DA MAGGIO A SETTEMBRE, 122.420 GLI ARRIVI E 594.734 LE PRESENZE »

*

DOLOMITI PAGANELLA BIKE

Ci preme soffermarci sui numeri dei bikers, che da giugno a settembre, pur con la quasi assenza di stranieri, hanno confermato gli stessi flussi della stagione 2019, una stagione da record, con importanti impatti economici per impianti di risalita, rifugi, noleggi e guide.

COSA POSSIAMO IMMAGINARE PER L’INVERNO

Ad oggi la situazione è di forte incertezza e in continua evoluzione.

Realisticamente soprattutto all’inizio della stagione mancheranno i turisti stranieri dalla Polonia e Repubblica Ceca, che rappresentano il 23% sulle presenze invernali, un numero più basso in Paganella rispetto ad altre località trentine.

Sicuramente la presenza di turisti Italiani potrebbe essere influenzata da restrizioni alla mobilità, nuove regole, difficoltà economiche e timori per gli assembramenti.

Sarà quindi necessario essere reattivi per delineare strategie ed azioni, lavorare in maniera compatta come sistema. Sono quindi in programma vari incontri per tracciare una linea unica e mettere in campo tutte le azioni possibili per rendere la vacanza invernale più sicura, riducendo code, assembramenti e cercando di digitalizzare il più possibile l’accesso ai servizi. I nuovi protocolli su impianti, scuole sci, hotel etc. non sono ancora stati definiti dall’Azienda Sanitaria.

La nostra campagna di comunicazione verterà sulla centralità dell’ospite, che più che mai collaborerà con la località per creare insieme una situazione sicura. L’ospite sarà inoltre stimolato a arricchire la vacanza invernale avvicinandosi a nuove esperienze “outdoor” e a contatto con la natura.