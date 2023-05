PAT * MALTEMPO: « PROTEZIONE CIVILE TRENTINA IN PARTENZA PER L’EMILIA ROMAGNA, PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO »

17.45 - lunedì 15 maggio 2023

Protezione civile trentina in partenza per l’Emilia Romagna. La Protezione civile del Trentino è in partenza per l’Emilia Romagna; personale e mezzi andranno nei comuni di Modigliana e Dovadola, nella provincia di Forlì-Cesena. L’intervento è stato deciso in conseguenza della richiesta di attivazione avanzata dalla Regione Emilia Romagna al Dipartimento nazionale della Protezione civile. Sul territorio regionale è prevista infatti, a partire da domani e per i prossimi giorni, una nuova ondata di intenso maltempo. Il personale della Protezione civile trentina sarà impiegato in particolare per attività di monitoraggio del territorio, per scongiurare eventuali problemi idrogeologici, e se del caso di primo intervento.

Tre squadre di Vigili del Fuoco volontari andranno, partendo domattina, a Modigliana e due a Dovadola. Saranno dunque un totale di cinque squadre, una per ognuna di queste Unioni distrettuali: Primiero, Fassa, Fiemme, Valsugana e Tesino e Pergine Valsugana. Saranno attrezzate con mezzi come fuoristrada, torri faro, pompe e idrovore, carrelli per incendi boschivi e attrezzatura di uso individuale per affrontare le possibili emergenze.

Partiranno anche due camion della Protezione civile attrezzati con gru. E’ in partenza anche personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, del Servizio prevenzione rischi e Cue e personale e mezzi della Croce Rossa e anche dei Nu.Vol.A. per la preparazione dei pasti. In tutto è previsto l’invio in Emilia Romagna di una quarantina di persone. La situazione è in evoluzione e il dispositivo messo a disposizione potrà essere aggiornato in base alle esigenze che emergeranno.