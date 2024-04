TRENTINO MARKETING * “GOOD BUY“: « CENTRO CONGRESSI RIVA DEL GARDA, 70 TOUR OPERATOR DA 30 PAESI HANNO INCONTRATO 120 OPERATORI DEL TERRITORIO »

17.16 - lunedì 22 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Giornata di incontri alla 21a edizione del Good Buy Trentino, principale appuntamento trade in Trentino per promuovere della vacanza estiva e delle belle stagioni del 2025. Oltre 120 gli operatori trentini da tutti gli ambiti turistici che hanno partecipato agli incontri odierni con i tour operator. 76 operatori da 30 paesi al workshop al Centro Congressi. Oggi al Centro Congressi di Riva del Garda si è tenuto l’evento principale del workshop Good Buy Trentino e che ha visto oltre 70 tour operator da 30 paesi incontrare corca 120 operatori trentini, rappresentanti di ApT, Consorzi, strutture ricettive, TO, Agenzie di Viaggio, Incomer, impianti di risalita, fornitori di servizi, fornitori di esperienze, da tutti gli ambiti territoriali.

La 21a edizione del workshop Good Buy Trentino, dedicato all’estate e alle “belle stagioni” del 2025 è stata organizzata da Trentino Marketing in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Proprio Riva del Garda ospitò, 20 anni fa, la prima edizione del principale evento trade organizzato in Trentino. Vent’anni di confronti e scambi sui tavoli del Good Buy Trentino hanno permesso al nostro territorio di essere conosciuto nel mondo, di scoprire nuove vocazioni, individuare nuove opportunità e di accrescere la capacità di fornire le risposte più adeguate alle richieste di un mercato con esigenze sempre diverse.

Good Buy Trentino è un momento di incontri B2B (business to business) tra operatori della domanda estera e italiana (buyer) e operatori dell’offerta del Trentino (seller: Apt, hotel, consorzi, impianti). Un’occasione di promozione del territorio ai buyer internazionali con informazioni dettagliate su tutti gli aspetti dell’accoglienza e dell’offerta, ma anche la possibilità per loro di partecipare a educational sul territorio mirati e personalizzati per vivere “l’esperienza Trentino”, e in cui non mancano momenti di accoglienza e di convivialità.

I buyer presenti oggi provengono da 30 Paesi tra cui 9 extraeuropei. Si tratta di Armenia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Svizzera, Cina, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Giappone, Corea, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Svezia, Turchia, Emirati Arabi, USA. Sono stati scelti privilegiando settori come la vacanza attiva estiva ma anche la vacanza legata agli aspetti culturali, oltre ovviamente a quelli generalisti.

Per il presidente di Trentino Marketing questi primi venti anni di Good Buy Trentino sono stati vent’anni di opportunità e la parola internazionalizzazione al centro di tutto. Aggiunge che l’odierna giornata di workshop era dedicata all’estate, alla montagna in particolare, che ha bisogno di aprirsi ulteriormente sui mercati internazionali per poi compiere quel fondamentale salto verso le belle stagioni, così da decongestionare i periodi classici e allungare i periodi di vacanza dei nostri ospiti. Ha infine auspicato che dai TO riuniti oggi a Riva del Garda vengano indicazioni sulle esigenze dei loro mercati per adattare l’offerta del Trentino che, seppur di alta qualità e già in grado di coprire a 360 gradi l‘esperienzialità della vacanza in montagna, dovrà essere sempre più targhettizzata per convincere sempre più ospiti a scoprire il nostro territorio.

“Come Presidente di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A, dichiara Silvio Rigatti, sono molto orgoglioso di aver ospitato la nuova edizione di Good Buy Trentino, il più importante workshop e opportunità di scambio commerciale tra offerta e domanda turistica internazionale in provincia, con ben 76 buyers da 30 paesi e 120 sellers provenienti da tutto il Trentino. Un evento ormai storico, giunto alla sua ventesima edizione e che è ha avuto i natali proprio qui, a Riva del Garda. Colgo l’occasione non solo per ringraziare Trentino Marketing e Riva del Garda Fiere&Congressi S.p.A. per la preziosa collaborazione, ma anche Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. e i nostri colleghi dell’APT che tanto si sono impegnati per rendere possibile quest’evento nel Garda Trentino e per far scoprire ai buyers il meglio che il nostro territorio ha da offrire, anche grazie l’organizzazione di ben cinque diversi educational.”

L’interesse per l’offerta turistica del Trentino, ma anche del particolare contesto di territori e ambienti di grande suggestione traspare nei commenti di alcuni dei TO partecipanti.

Per Francesca Bigolin di Grand Angle TO francese specializzata nella vacanza attiva estiva e invernale si è trattato della prima partecipazione al GBT: “Una bellissima scoperta, non conoscevo Riva del Garda, e devo dire che questo abbinamento di lago e montagna è un elemento molto apprezzabile. Ho trovato una organizzazione davvero ottima, tutto è stato ben programmato, gentilissimi tutti il che non è sempre così scontato, e in più ho potuto davvero incontrare persone che possono aiutarci a costruire qualcosa di interessante in questa zona.”

Per Cecilia Mendez di Italy Bike Tour TO brasiliano specializzato sul bike, “Gli incontri sono stati molto interessanti e hanno offerto spunti per poter organizzare nuovi itinerari specie in bici. Ho trovato un’ottima organizzazione, un ambiente rilassante, un’ottima opportunità anche per incontrare altri TO e fornitori del territorio.”

Il Good Buy Trentino prosegue domani con una intera giornata dedicata all’approfondimento della articolata offerta del territorio gardesano. I buyer avranno l’occasione di vivere di persona le principali esperienze outdoor del Garda trentino accompagnati da istruttori e guide: barca a vela sul lago di Garda; e–mtb lungo la Ponale; cicloturismo lungo la ciclabile; 2 trekking, salita al Monte Brione e percorso da Pregasina a Punta Larici; tradizioni e cultura con visita al borgo di Canale di Tenno e alle Palafitte di Fiavè.

Foto: archivio Trentino Marketing