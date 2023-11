GALATEO (FDI) * BOLZANO – CELEBRAZIONI HALLOWEEN: « GIOVANI CON PETARDI INCENDIANO I CASSONETTI, SANZIONARE LE FAMIGLIE » (VIDEO)

15.01 - mercoledì 1 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovani con petardi incendiano cassonetti. Galateo FDI “Sanzionare le famiglie”. Nella giornata di martedì 31 ottobre, in occasione delle celebrazioni di Halloween, ci sono state diverse segnalazioni nei quartieri Don Bosco e Firmian, a Bolzano, di bande di ragazzini che facevano uso di petardi in modo continuativo per le strade dei due quartieri, noncuranti delle richieste dei residenti di porre fine a quei comportamenti fastidiosi.

“La mancanza di rispetto nei confronti dei residenti dei quartieri, già di per sè grave, e un evidente segnale della necessità di insegnare il rispetto reciproco alle nuove generazioni, è culminata in un episodio di vero e proprio vandalismo”, ha dichiarato il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

“Secondo le segnalazioni di diversi cittadini, i ragazzini avrebbero lanciato alcuni petardi all’interno di una campana delle immondizie sita in via Bari, la quale ha preso fuoco e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che ringrazio per il pronto intervento, per evitare che le fiamme divampassero andando ad incendiare i cassonetti e gli alberi adiacenti”, ha aggiunto il consigliere Galateo.

“Torniamo dunque a chiedere interventi urgenti per contrastare fenomeni di criminalità da parte dei giovani: agli autori di atti di vandalismo (ma anche di bullismo) dovrebbe essere comminata una multa e andrebbe richiesto un periodo di servizio sociale obbligatorio. Provincia e Comune dovrebbero costituirsi parte civile quando possibile e se si tratta di minorenni, il provvedimento dovrebbe essere comminato ai loro genitori, responsabili della loro mancata educazione. Questa misura sarebbe immediatamente introducibile attraverso una modifica del regolamento di Polizia Urbana a livello comunale e introducendo una stretta sui regolamenti legati all’erogazione di servizi assistenziali”, ha concluso il consigliere provinciale Marco Galateo.