COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * TRENTINO TRASPORTI – AUTISTI: « COMPORTAMENTI DEL PERSONALE SU AUTOBUS PER COGNOLA, SONO STATI PRESI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI? »

Insulti e parole sconvenienti rivolte da una autista di autobus di Trentino Trasporti verso dei passeggeri in attesa di salire su un altro bus. Domenica 26 febbraio un gruppo di donne e uomini ucraini che lavorano in Trentino si è recata a Milano per partecipare alla grande manifestazione indetta a sostegno del popolo ucraino, che da oltre un anno sta combattendo per respingere gli invasori russi fuori al proprio territorio.

Segnalo un increscioso episodio occorso quella domenica, attorno alle 21, e che ha coinvolto un autista dell’autobus per Cognola ed un piccolo gruppo di persone rientrate dalla manifestazione di Milano.

Dal pullman proveniente da Milano stavano scendendo cinque persone che avrebbero dovuto salire sull’autobus – l’ultimo della giornata – per Martignano. Fra queste persone vi era una ragazza non deambulante (con sedia a rotelle). Per questa ragione, mancando 4 o 5 minuti alla partenza dell’autobus per Martignano, l’autista del pullman ha deciso di fermarsi di fronte alla stazione ferroviaria sulla corsia normalmente utilizzata dagli autobus.

Mentre l’autista del pullman si stava organizzando per il trasbordo della ragazza non deambulante dal pullman all’autobus, l’autista dell’autobus diretto a Cognola (targa CA856ZZ) ha messo in moto il proprio mezzo e, incurante di quanto stava succedendo, ha iniziato una manovra quasi volesse spingere il gruppetto di persone in attesa di salire sull’autobus per Martignano, fuori dalla corsia.

Già questo è un comportamento incredibile, tuttavia non si è limitato a ciò. L’autista del pullman, visto quanto stava succedendo, ha cortesemente chiesto un minuto di pazienza per consentire il trasbordo della ragazza non deambulante e poter recuperare la sua sedia a rotelle dal bagagliaio del pullman. Per tutta risposta l’autista dell’autobus per Cognola ha incominciato a inveire contri i pochi passeggeri in attesa di salire sull’autobus per Martignano ed a insultare pesantemente l’autista del pullman, incurante delle spiegazioni fornitegli. Un comportamento inammissibile ed ingiustificabile per un conduttore di mezzi di trasporto pubblico.

L’episodio è stato segnalato al Direttore ed al Presidente di Trentino Trasporti con una e-mail inviata dalla Presidente dell’Associazione “Aiutiamoli a vivere” di Trento, presente ai fatti esposti. Nessuno dei due responsabili di Trentino Trasporti ha ritenuto – finora – di rispondere alla segnalazione né di far sapere se sono stati assunti provvedimenti disciplinari nel confronti dell’autista dell’autobus per Cognola.

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

1) se in qualche modo è stato informato su quell’incidente;

2) se ritenga ammissibile che un autista di un mezzo pubblico si rivolga con parolacce ed insulti ad un collega che gli chiede di pazientare qualche minuto per consentire il trasbordo in sicurezza di una persona non deambulante autonomamente;

3) quali provvedimenti disciplinari ha assunto Trentino Trasporti nei confronti dell’autista dell’autobus per Cognola.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde