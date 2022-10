ENAC E LEBANESE CIVIL AVIATION AUTHORITY * SICUREZZA VOLO: « SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA, PER LA COOPERAZIONE IN ÀMBITO AERONAUTICO »

14.06 - domenica 02 ottobre 2022

L’ENAC e Lebanese Civil Aviation Authority siglano un protocollo d’intesa per la cooperazione in ambito aeronautico. Il Direttore Generale Quaranta: “Il Protocollo d’intesa rappresenta un ulteriore passo verso l’armonizzazione degli standard internazionali di riferimento del settore”.

Le autorità per l’aviazione civile italiana e libanese insieme per lo sviluppo del settore. E’ questo in sintesi il risultato di un incontro bilaterale che il direttore generale dell’ENAC, ha avuto con Fadi El Hassan, direttore generale della Lebanese Civil Aviation Authority, organizzato a margine della 41a Assemblea Generale dell’ICAO – Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile – in corso a Montreal in Canada, a cui partecipa l’Ente Nazionale Aviazione Civile.

Il protocollo punta a sviluppare varie forme di cooperazione tra i due Paesi, tra cui la sicurezza del volo, licenze del personale di volo, navigabilità, operazioni di volo e processi di certificazione per operatori, aeromobili ed elicotteri, ispezioni, attività con mezzi a pilotaggio remoto e registrazioni di aeromobili.

L’accordo prevede inoltre la promozione di piani e programmi per lo sviluppo del settore aeronautico e del trasporto aereo in Libano, coinvolgendo anche le società italiane qualificate in grado di realizzare specifici progetti, attraverso ulteriori accordi e appalti tra pubblico e enti privati.

Il Protocollo tra ENAC e LCAA prevede, inoltre, lo scambio di buone pratiche e supporto tecnico in materia di supervisione di organizzazioni di formazione, operatori, organizzazioni di manutenzione, centri aeromedici ed esaminatori, ANSP e aeroporti.

“La firma del Protocollo avvia un importante collaborazione con il Libano in ambito aeronautico – ha sottolineato il direttore generale dell’ENAC Alessio Quaranta – rappresenta per le parti un ulteriore passo verso l’implementazione e l’armonizzazione degli standard internazionali di riferimento del settore. Come fatto anche per altri Paesi, tra i quali l’Egitto, il Montenegro l’Albania, l’ENAC ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità a continuare svolgere un ruolo attivo per il perfezionamento dello sviluppo armonizzato del trasporto aereo internazionale”.