CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « SPACCIAVA DROGA VICINO PIAZZA DANTE, ARRESTATO 20ENNE NIGERIANO »

09.00 - mercoledì 15 marzo 2023

Nella tarda mattinata del 14 marzo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno effettuato l’ennesimo arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti nelle vicinanze di Piazza Dante. Questa volta l’arrestato è un giovane cittadino nigeriano, poco più che ventenne, incensurato, individuato dai militari poco dopo aver ceduto una dose di eroina ad un trentenne residente in Provincia. La perquisizione è scattata immediatamente: addosso al fermato sono stati così trovati, oltre ai soldi provento della recente cessione, ulteriori 8 grammi circa di eroina, suddivisa in ben 22 dosi già pronte alla vendita.

Dopo il sequestro della sostanza stupefacente, pertanto, l’uomo è stato accompagnato in stato di arresto presso il Comando di via Barbacovi, in attesa del giudizio per direttissima. Si tratta solo dell’ennesimo riscontro alla quotidiana e continua attività di vigilanza e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri della Compagnia di Trento nelle aree del centro storico cittadino più colpite da questa piaga ed in particolare nell’area di Piazza Dante ove, solo pochi giorni fa, gli stessi militari avevano individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria una donna resasi responsabile di ripetuti furti presso i palazzi della Regione e della Provincia a seguito dei quali aveva rivenduto la refurtiva verosimilmente proprio a degli spacciatori al fine di acquistare alcune dosi.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.