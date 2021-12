DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * AQUILA BASKET: « AMBURGO RIMONTA E VINCE 90-99, NEL ROUND 8 DI REGULAR SEASON IN 7DAYS EURO »

9:03 - 23/12/2021

Si chiude con una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca il Round 8 di 7DAYS EuroCup: la Dolomiti Energia Trentino viene superata in casa dall’Hamburg Towers 90-99 e incassa il settimo ko stagionale dopo un match equilibrato e ad alto punteggio per tutti i 40’ in cui alla fine la differenza l’ha fatta un finale giocato con grande qualità e precisione dagli ospiti, che hanno avuto in Caleb Homesley (27 punti) e Jaylen Brown (20) i due perfetti interpreti dei possessi decisivi.

L’Aquila si rammarica per le tante palle perse e per qualche passaggio a vuoto in difesa nei momenti clou della serata: l’attacco dei bianconeri genera 90 punti e manda cinque giocatori in doppia cifra a referto, ma alla fine non bastano i 19 di Diego Flaccadori (10/11 in lunetta) e i 16 di un Cameron Reynolds incontenibile nel terzo quarto.

La Dolomiti Energia Trentino tornerà in campo già domenica nel turno di campionato numero 13, quando alla BLM Group Arena arriverà l’Openjobmetis Varese (palla a due alle 19.00, biglietti disponibili online e presso l’Aquila Basket Store).

La cronaca | Il primo quarto si apre subito con grande equilibrio: Trento esce meglio dai blocchi di partenza con le triple di Williams e Reynolds (8-3), ma con il passare dei minuti l’attacco degli ospiti sale di colpi anche grazie agli assalti al ferro di Homesley e Kotsar. Forray e Mezzanotte riportano l’Aquila avanti di quattro, ma a quel punto Amburgo piazza un minibreak per chiudere in vantaggio i primi 10’ di gioco (18-20). Il parziale in favore dei tedeschi si amplia (18-25) fino a due provvidenziali triple di Forray e Bradford che ridanno ossigeno ai padroni di casa: Amburgo continua a segnare con i suoi esterni, Williams propizia un paio di recuperi e inchioda una gran schiacciata per riportare i suoi in parità. A quel punto due triple di un ispirato Homesley (4/4 nel primo tempo dall’arco) scavano di nuovo il piccolo solco che separa le due squadre all’intervallo lungo (40-46).

L’Aquila però rientra in campo con un’altra faccia e produce un terzo quarto da 30 punti a referto in cui gioca un ruolo fondamentale uno scatenato Reynolds, che sale a quota 16 punti personali riportato i suoi a contatto rapidamente: a quel punto sono Caroline e Flaccadori, con un tocco del “solito” capitan Forray a segnare i canestri che portano Trento avanti dopo 30’ di partita (70-66). Amburgo prova a spaccare la partita con le triple di Homesley e i recuperi difensivi propiziati da un pressing selvaggio (80-86), l’Aquila si affida all’esperienza di Saunders e all’estro di Williams per rimanere a tiro. Due grandi triple di Jaylon Brown ricacciano indietro i padroni di casa (88-95): sono le stoccate che piegano le ultime resistenze aquilotte.

Dolomiti Energia Trentino 90

Hamburg Towers 99

(18-20, 40-46; 70-66)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Bradford 7, Williams 13, Reynolds 16, Conti, Forray 11, Flaccadori 19, Saunders 11, Mezzanotte 4, Ladurner, Caroline 9. Coach Molin.

HAMBURG TOWERS: Brown J. 20, Brown Z. 1, Di Leo 2, Homesley 27, Rich ne, Meisner, Christen 2, McCallum 14, Kotsar 15, Hinrichs 2, Edigin 4, Hollatz 12. Coach Calles.

Le parole di coach Lele Molin | “Credo che Amburgo abbia meritato di vincere, perché ha giocato con più disciplina e attenzione, specialmente nei momenti decisivi della partita. Abbiamo avuto un approccio un po’ soft nel primo tempo, lasciando troppo spazio ai tiratori avversari sul perimetro: dopo l’intervallo abbiamo migliorato la nostra difesa ma abbiamo perso l’inerzia del match quando abbiamo perso tre palloni consecutivi all’inizio dell’ultimo quarto. Ora torniamo in palestra per preparare il match contro Varese e proseguire nel nostro percorso di crescita, che deve continuare sotto tutti i punti di vista: auguro un Buon Natale a tutti i nostri tifosi e ci vediamo al palazzetto il 26”.

La prossima | La Dolomiti Energia giocherà alla BLM Group Arena anche il giorno di Santo Stefano: domenica 26 dicembre contro l’Openjobmetis Varese palla a due alle 19.00.