GARDA DOLOMITI SPA * #NIKONCREATORS: « 11 FOTOGRAFI SELEZIONATI HANNO CATTURATO TUTTA LA BELLEZZA DEI PAESAGGI E LE ATTIVITÀ OUTDOOR CHE CARATTERIZZANO LA ZONA »

Grazie ai suoi panorami mozzafiato da immortalare in qualsiasi periodo dell’anno, il Garda Trentino è stato scelto come prima destinazione di #NikonCreators, il progetto lanciato a ottobre 2019 da Nital S.p.A. – distributore ufficiale in Italia per Nikon – che unisce fotografi con personalità artistiche differenti ma accomunati dalla passione per la bellezza, condividendola sui social media con la propria fan base.

Il primo raduno dei #NikonCreators nel Garda Trentino si è svolto durante lo scorso weekend (29-31 ottobre) e ha visto la partecipazione di fotografi e videomaker, sotto la supervisione di Garda Dolomiti S.p.A., del personale Nikon Italia e del fotografo Mattia Bonavida, social ambassador dell’APT.

“Siamo molto orgogliosi di aver ospitato nel Garda Trentino la prima edizione di #NikonCreators, un progetto straordinario che permette a tanti giovani fotografi di esprimere la loro creatività facendo rete insieme, tema molto caro all’APT – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti -. Il nostro è un territorio che merita di essere mostrato in tutta la sua bellezza e la collaborazione tra giovani talenti non può che esaltarlo”.

Grande soddisfazione espressa anche dalla Project Manager di #NikonCreators Francesca Luongo: “È stata una grande emozione vedere i nostri giovani #NikonCreators lavorare con passione e professionalità alla scoperta dei meravigliosi paesaggi di Riva del Garda. Un viaggio incredibile tra sentieri, arrampicate, tour in E-MTB e degustazioni di prodotti tipici del territorio, il tutto raccontato e documentato dai nostri fotografi. Ringraziamo Garda Dolomiti S.p.A. per aver creduto nel progetto e per averci ospitato con tanto calore e attenzione”.

Per catturare il meglio della destinazione, l’APT e Nital S.p.A. avevano individuato alcune macrocategorie per la realizzazione degli scatti perfetti: “Landscape” – i paesaggi più suggestivi della zona, “People” – i volti di coloro che vivono il territorio, e “Action” – le discipline outdoor che hanno reso nel tempo il Garda Trentino una delle mete più apprezzate per la pratica di attività sportive.

“In qualità di coordinatore dei #NikonCreators ho cercato di realizzare un evento che potesse combinare la produzione di contenuti di grande impatto e la possibilità di far uscire i ragazzi dalla loro ‘comfort zone’, imparando nuove tecniche e acquisendo un know-how maggiore attraverso la collaborazione reciproca. Questo evento era necessario per ricreare quella sinergia di gruppo che si era un po’ affievolita a causa dello stop forzato dello scorso anno” – ha spiegato Bonavida.

“Lo scopo di questo bootcamp era quello di mostrare le diverse sfaccettature del Garda Trentino e il modo in cui i fotografi coinvolti abbiano accettato la sfida ci ha molto ripagato: questo può essere un ottimo punto di partenza per gli anni a venire, organizzando nuove iniziative per tutti gli appassionati di fotografia”, ha concluso il Presidente Rigatti.

Foto: Mattia Bonavida