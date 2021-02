WWF – TRENTINO * VIABILITÀ: « UN GIORNO CHE RICORDEREMO: “NO A31!”, A 25 ANNI DALL’ACCENSIONE DEL PRIMO BALUARDO DEL COMUNE DI BESENELLO » (PDF SENTENZA CASSAZIONE – INTEGRALE)

UN GIORNO CHE RICORDEREMO: NO A31!

A venticinque anni dall’accensione del primo baluardo del Comune di Besenello, stagliato solo contro i titani autostradali, i frutti di quel pervicace coraggio infuso nelle mani del #guerrierocontrolapirubi oggi maturano. Con grande gioia e sollievo, diamo notizia della VITTORIA del Comune contro il ricorso in cassazione presentato dalla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova per l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato.

il testo completo.

Brindiamo anche agli avvocati Falcon e Ferrazzi, all’avvocatessa Scafarelli, e ovviamente ai mitici Roberta Rosi e Cristian Comperini, vicesindaca e sindaco senza il costante impegno dei quali oggi staremo probabilmente vivendo emozioni molto diverse.

Ma, assieme al Coordinamento NO A31, non ci fermiamo qua: forti anche della nuova mozione della SAT di Schio contro l’Autostrada, il nostro pronunciamento è oggi più forte che mai, così come la nostra vigilanza.