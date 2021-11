ENI * RAI – “REPORT“: « SCONCERTO PER LE INFORMAZIONI FALSE E STRUMENTALI DIFFUSE DALLA TRASMISSIONE »

Eni: sconcerto per le informazioni false e strumentali diffuse dalla trasmissione Report

Questo mentre scende il giudicato sui fatti della vicenda Nigeria e sull’estraneità dei manager Eni a fatti corruttivi.

San Donato Milanese (MI), 3 novembre 2021 – In merito a quanto riportato nell’anticipazione trasmessa lunedì scorso dalla trasmissione Report, Eni desidera esprimere il proprio sconcerto per le informazioni false e strumentali mandate in onda anche attraverso le dichiarazioni del calunniatore Vincenzo Armanna e del pregiudicato Piero Amara, ai quali Report, al contrario del Tribunale di Milano, continua ad attribuire spazio e attendibilità. L’anticipazione ha avuto come oggetto la registrazione video di un incontro avvenuto il 28 luglio 2014 presso la sede dell’imprenditore Ezio Bigotti (di cui Amara era il Legale), nel quale Armanna, in presenza di Amara e di altri soggetti, per obiettivi di profitto personale rispetto a operazioni su attività nigeriane della società, dichiarò di voler colpire alcuni manager Eni poiché ritenuti ostacolo rispetto ai propri fini criminali. Eni ricorda che proprio pochi giorni a seguire, in seguito alle deposizioni dello stesso Armanna presso la Procura di Milano, l’ex AD di Eni e l’attuale AD vennero effettivamente iscritti nel registro degli indagati nel processo Eni- Nigeria.

Ciò premesso, e specificato che Eni ha denunciato da alcuni anni Armanna e Amara per le dichiarazioni false rilasciate in diversi ambiti di indagine, senza alcun esito da parte della Procura di Milano, la società ribadisce quanto segue:

1- Eni, al contrario di quanto sostiene Report, non ha mai avuto a disposizione il video in questione, né la sua trascrizione integrale, prima che l’opportunità di acquisirlo emergesse nell’ambito del processo Eni-Nigeria il 23 luglio 2019. Eni disponeva solamente di uno stralcio di poche pagine, inutilizzabile ai fini difensivi e processuali. Al contrario, la Procura di Milano ne disponeva fin dalla primavera del 2017: per quale motivo, ci chiediamo, non lo depositò né in fase di udienza preliminare, né agli atti del processo, se non su richiesta della Corte? Ricordiamo infatti che l’obbligo di deposito di tale documento era in carico ai PM, e non a Eni (che non l’aveva), come si evince dall’imputazione formulata dalla Procura di Brescia nei confronti di De Pasquale e Spadaro.