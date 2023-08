PAT * EUREGIO: « PASSAGGIO DI TESTIMONE DAL TRENTINO ALL’ALTO ADIGE/SÜDTIROL, A MOLVENO IL 28/9 »

13.17 - venerdì 18 agosto 2023

Euregio, cambio della guardia alla presidenza. Il 28 settembre a Molveno il passaggio di testimone dal Trentino all’Alto Adige/Südtirol. Sarà Molveno la sede delle prossime due riunioni istituzionali del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, la Giunta e l’Assemblea, che concluderanno il biennio di presidenza trentina 2021-2023. Giovedì 28 settembre prossimo, infatti, a partire dalle ore 9.30, il presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’Euregio Maurizio Fugatti incontrerà a Molveno il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il capitano del Land Tirolo Anton Mattle prima del passaggio formale della presidenza all’Alto Adige/Südtirol. La “staffetta” si compirà con il passaggio di testimone fra i due territori al termine dell’Assemblea, attraverso la simbolica consegna della chiave della Casa della Pesa, sede dell’Euregio a Bolzano, da un presidente all’altro.

“Sarà l’occasione anche per fare un bilancio di questi ultimi due anni e un momento importante per ribadire il ruolo centrale dell’Euregio per la condivisione di intenti e sinergie fra i tre territori in ambiti cruciali, come la Protezione Civile e la gestione dei grandi carnivori”, commenta il presidente Fugatti.

Il futuro dell’Euregio risiede nella sostenibilità in termini sociali, ecologici ed economici, come ha sottolineato il presidente Kompatscher: “Questa è la visione di un’Euroregione che permetterà di realizzare un progetto comune sulla base del Tirolo storico: un progetto fatto di persone, non di politica”, ha dichiarato.

Il capitano del Tirolo, Anton Mattle, ha aggiunto: “L’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è un esempio di cooperazione di successo. La sostenibilità è all’ordine del giorno, soprattutto in tempi di cambiamenti climatici e inflazione, ed è quindi giustamente al centro dell’attenzione.”

Dopo le riunioni istituzionali, alle ore 12.00 è prevista una conferenza stampa a cui parteciperanno i tre presidenti, mentre nel pomeriggio sono previste attività sul lungolago. I dettagli saranno forniti in prossimità dell’evento.