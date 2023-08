PAT * MUSIC ARENA – AREA S. VINCENZO: « “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”, CON LE VIBRAZIONI – DOLCENERA – GIULIANO PALMA – LA SAD – BENJI »

13.04 - venerdì 18 agosto 2023

Music Arena: conto alla rovescia per “Trentino spettacolo e musica”.Da mercoledì 23 a sabato 26 agosto nell’area San Vincenzo a Trento. L’estate alla Trentino Music Arena continua. Dopo il Trentino Love Fest di luglio, ad agosto arriva la prima edizione del “Trentino Spettacolo e Musica”, Festival dedicato al mondo della musica e dello spettacolo tra concerti, workshop di approfondimento e conoscenza, incontri tematici con esperti di settore per conoscere un mondo complesso e variegato fatto di arte e passione, ma anche di studio e preparazione. “Trentino Spettacolo e Musica” si terrà da mercoledì 23 agosto a sabato 26 agosto.

Attese Le Vibrazioni che, come avevano promesso, recuperano la data di luglio, saltata a causa dell’indisponibilità del cantante. E poi ancora: Giuliano Palma, Dolcenera, Finley con special guest Benji. Spazio anche alla musica della generazione Z con: Shari, Shiva, Random, Finesse, La Sad e tanti altri. Novità di questo format, il mondo della musica che si mescola con l’arte dello spettacolo e della creatività attraverso incontri e workshop. In questa prima edizione si andrà a scandagliare e analizzare la comunicazione social e d’immagine con il guru Willy Vecchiattini; la tecnica dei tatuaggi con Alle Tattoo, considerato tra i più grandi tatuatori mondiali; le professionalità di personal e tour manager con Mirna Bagnacavalli. E poi ancora Fio Zanotti, produttore, arrangiatore tra i più apprezzati del momento e tanti altri.

Obiettivo del Festival crescere e diventare tra le più importanti manifestazioni dedicate al trasferimento della conoscenza e delle professionalità nel panorama nazionale e internazionale delle arti creative. Non solo concerti quindi, ma attraverso la musica e lo spettacolo raccontare di eccellenze e tendenze, trasferire saperi,ospitare aziende e imprenditori che lavorano nel campo artistico e che vogliono confrontarsi con mercati globali e presidiare spazi dove crescere e strutturarsi. Negli ultimi anni l’interesse nei confronti di temi che pongono l’accento su musica e spettacolo è fortemente cresciuto. E oggi non comprende solo gli esperti del settore, ma include e invita a partecipare un pubblico sempre più ampio di giovani, giovanissimi e appassionati. L’arte dello spettacolo è un lavoro? La risposta è sì. A patto di capire come fare impresa e diventare imprenditori, perché essere artisti non basta. Il festival aprirà i cancelli alle 18.00 con i workshop, poi musica fino alle ore 24.00, Prezzi biglietti di mercoledì e giovedì 7,50 euro; venerdì e sabato 10 euro. Prevendite aperte, info su www.trentinospettacolomusica.it e sulle pagine social di @trentinospettacolomusica. Ad organizzare la manifestazione: EDG Spettacoli con la partecipazione di Centro Servizi culturali Santa Chiara, Trentino Marketing, Trentino Eventi.

I CONCERTI DELLA “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”

Attesi per mercoledì: Giuliano Palma, La Sad, Giacomo Turra & The Funky Minutes. Giovedì a salire sul palco saranno: Dolcenera, Finley con special guest Benji, Luca Lisbona, Magenta #9. Venerdì sarà la volta di: Shari, Shiva, Random, Caffelatte, Finesse, Gne Records. Sabato si chiuderà con Le Vibrazioni, Frequenze Italiane e i trentini Rebel Rootz. Non mancheranno i djset per ballare e il servizio food & beverage attivo per tutta la durata degli eventi.

I WORKSHOP DELLA “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”

Mercoledì sono in programma i workshop dedicati: alla “Comunicazione Social”, con Willy Vecchiattini; al mondo dei tatuaggi con “Tattoo Worldwide” di Alle Tattoo, uno dei più grandi tatuatori mondiali, che si presenterà con cimeli di personaggi famosi e parlerà delle sue esperienze. E ancora l’incontro da vicino con Fio Zanotti, per tutti Fio, produttore, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra, uno dei più apprezzati del momento con un curriculum di tutto rispetto; con Diego Cusano, artista collaboratore di Chanel, Dior, Barilla, Diesel che ci guiderà alla “Creatività al cospetto della moda”. Giovedì spazio alla tecnica e alla professionalità con le “Regole delle agibilità nello spettacolo”, assieme a Giordano Tittarelli ceo / co-founder di Astralmusic; mentre con Angelo Valsiglio, pianista, autore, arrangiatore e jazz man di talento si andrà alla scoperta dell’armonia nella musica e si cercherà di capire cosa sono e come si fanno “Gli arrangiamenti”. Venerdì spazio al look e all’immagine, ancora, con Willy Vecchiattini che spiegherà “Come vestirsi nello spettacolo”; si andrà in “Sala di registrazione” assieme a Giancarlo Prandelli (Gne Records Italia) che racconterà come si lavora con Blanco, Gue e tantissimi altri artisti presenti sulla scena musicale di oggi. Sabato i workshop saranno dedicati: alla “Comunicazione video”, con Simone Borelli, regista e musicista italiano pluripremiato con la sua opera cinematografica “Eddy”; al mondo dei “Festival, quali avviamento alla professione di cantante interprete”, con Leo Giunta e Roberto Ammannati; si cercherà di capirne di più sulla “Professione del personal e tour manager” con Mirna Bagnacavalli.

(us)