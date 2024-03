GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * GIORNATA ACQUA: « PORTE APERTE AGLI ACQUEDOTTI DI TRENTO E ROVERETO, SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO »

17.21 - lunedì 18 marzo 2024

Gruppo Dolomiti Energia – Sabato 23 e domenica 24 marzo porte aperte all’acquedotto di Trento: visite guidate al serbatoio 10.000 di Meano. Quanto è buona l’acqua di rubinetto che beviamo a Trento! Ma da dove viene? E come arriva nelle nostre case? In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra ogni anno il 22 marzo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa risorsa, sabato 23 e domenica 24 marzo il Gruppo Dolomiti Energia organizza visite guidate al serbatoio 10.000 di Meano, per scoprire come è strutturato e come funziona il complesso sistema idrico di attività, reti e impianti che ci permettono di godere quotidianamente di acqua potabile. Insieme agli esperti di NOVARETI, società del Gruppo Dolomiti Energia, si potranno apprendere tutte le attività necessarie a garantire un’acqua di qualità, buona e sicura. Le visite guidate sono disponibili alle ore 10.00, 14.00 e 15.30 e avranno una durata di circa 1 ora. Vedremo come l’acqua viene captata per raggiungere l’acquedotto di Trento, dove viene resa potabile per la comunità. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno 21 marzo al numero 0461 – 456231. Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguato. Le visite si svolgeranno anche in caso di pioggia, a meno di eventi eccezionali.

Quanto è buona l’acqua di rubinetto che beviamo a Rovereto! Ma da dove viene? E come arriva nelle nostre case? In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra ogni anno il 22 marzo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa risorsa, sabato 23 e domenica 24 marzo il Gruppo Dolomiti Energia organizza visite guidate alla sorgente di Spino, per scoprire come è strutturato e come funziona il complesso sistema idrico che ogni giorno fabbrica l’acqua potabile per la città di Rovereto. Insieme agli esperti di NOVARETI, società del Gruppo Dolomiti Energia, si potranno apprendere tutte le attività necessarie a garantire un’acqua di qualità, buona e sicura. Le visite guidate sono disponibili alle ore 10.00, 14.00 e 16.00 e avranno una durata di circa 1 ora e mezza. Vedremo dove l’acqua sgorga naturalmente e viene captata per raggiungere l’acquedotto di Rovereto, dove viene resa potabile per la comunità. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno 21 marzo al numero 0461 – 456231. Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguato con scarpe chiuse e comode. Le visite si svolgeranno anche in caso di pioggia, a meno di eventi eccezionali.