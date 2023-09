LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: CHRISTIAN PINTARELLI, « LA MIA CANDIDATURA PER PORTARE NUOVE IDEE SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

14.37 - giovedì 21 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Christian Pintarelli sarà in campo alle prossime elezioni provinciali con la Lista Fugatti Presidente! Ragioniere, coniugato con 3 figlie, risiede a Sant’Orsola Terme. Appassionato di sport, motori e musica, dopo una lunga esperienza come agente immobiliare e costruttore edile fonda e gestisce in prima persona lo studio Pergine Casa srl – a Pergine Valsugana – dedicandosi completamente all’attività di amministratore di condominio.

La matematica e la contabilità hanno contribuito alla sua crescita professionale unendo, così, passione e lavoro. Durante la carriera lavorativa è stato prima alunno e poi docente di numerosi corsi di formazione professionale afferenti urbanistica, catasto e standard internazionali di valutazione immobiliare: “Mio impegno – afferma – sarà contribuire allo sviluppo dell’economia provinciale portando in consiglio nuove idee circa l’efficientamento energetico ed il miglioramento in termini di sicurezza del patrimonio immobiliare. Il tutto sfruttando i vantaggi garantiti dall’autonomia locale coinvolgendo e supportando cittadini ed imprese”.

“Ringrazio moltissimo Christian per aver aderito al nostro progetto, abbiamo bisogno di persone come lui diventate punto di riferimento e leader nel proprio campo di competenza”, dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.