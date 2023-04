CENTRO DESTRA TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2023: MATURI E GUASTAMACCHIA, « VOGLIAMO UN CONTENITORE RAPPRESENTATIVO DELLE ISTANZE TERRITORIALI »

09.53 - domenica 30 aprile 2023

Dopo la recente presentazione della lista civica Centro Destra in Alto Adige , nata dalla fuoriuscita di metà degli eletti della Lega e guidata dall’ex deputato Filippo Maturi, il nuovo soggetto politico diventa una realtà regionale sbarcando anche in Trentino.

“Il progetto è di creare un contenitore civico di centrodestra, nel quale far confluire quelle liste civiche comunali del territorio, o suoi singoli rappresentanti, che non avrebbero altrimenti la forza di presentarsi alle elezioni provinciali. In questo modo si da forza, valore ed ascolto ai territori, puntando a non disperdere quel prezioso patrimonio rappresentato dal voto civico e valorizzando l’esperienza dei nostri amministratori. Un impegno concreto per dare rappresentanza alle piccole realtà e contrastare l’astensionismo, un importante esempio concreto di democrazia” spiga Maturi.

Segretario del Centro Destra in trentino è Fabrizio Guastamacchia, consigliere comunale a Trento. “Da sempre sono di centrodestra e civico, quindi quando mi sono confrontato con l’onorevole Maturi su questo progetto ho subito capito la potenzialità sul nostro territorio: dare rappresentanza ad un intero mondo civico che vorrebbero dare il proprio contributo per dare una proposta politica interessante ai nostri concittadini, con l’obbiettivo di contribuire a riavvicinare molte fasce della cittadinanza alla politica, i giovani in primis” spiega Guastamacchia.

“Il progetto in Trentino nasce pressoché in parallelo con quello altoatesino, ci stiamo lavorando da settimane e la risposta da parte dei nostri interlocutori finora è stata molto positiva. Ci siamo confrontati con diversi consiglieri comunali in tutto il territorio provinciale riscuotendo adesioni ed entusiasmo, ma siamo solo all’inizio, vogliamo creare un contenitore che sia il più rappresentativo possibile delle istanze del territorio. Nelle prossime settimane presenteremo tutta la squadra, ma prima di parlare di persone vogliamo parlare di temi” continua Maturi. “I trentini meritano una politica concentrata sui problemi reali dei cittadini, che sappia dare visione e concretezza, i nomi delle singole persone vengono dopo.” conclude Guastamacchia.