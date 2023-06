“LA CIVICA” * ALTA VALSUGANA: GOTTARDI E MASÈ, « AMMINISTRATIVE TRENTINO, MASSIMO NEGRIOLLI IL NOSTRO NUOVO CANDIDATO »

08.11 - venerdì 9 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Importante partecipazione del movimento La Civica coordinamento Alta Valsugana nella serata di ieri, 8 giugno 2023.

Alla presenza di una sala gremita, l’assessore Mattia Gottardi con la consigliera Vanessa Masè, hanno ripercorso prima di tutto i tratti distintivi che animano il movimento nonché gli obiettivi di programmazione amministrativa provinciale intrapresi e quelli per gli anni a venire.

La serata è stata sopratutto l’occasione per ufficializzare e lanciare la candidatura di Massimo Negriolli alle prossime elezioni provinciali 2023. Massimo, assessore al comune di Pergine nonché funzionario tecnico ingegnere PAT ha percorso i tratti distintivi della sua carriera politica mettendo al centro la necessità di distinguersi sul piano politico per valori e competenze. Sul palco a rafforzare la sua candidatura erano presenti anche il coordinatore La Civica di Pergine, Guido Pilati, nonché l’assessore al comune di Pergine Morgan Betti con il vicesindaco di Levico Patrick Arcais.

“Dopo 10 anni di esperienza comunale vorrei portare sul piano politico la mia professionalità maturata nel mondo del lavoro. L’adesione a La Civica, quale naturale movimento territoriale autonomista, è la scelta più logica in linea con la mia visione amministrativa della cosa pubblica”.

La serata di ieri, conclude Massimo, è anche un’importante cartina tornasole per affermare che La Civica è un movimento in forte espansione che si sta radicando sul territorio, dopotutto basta notare il numero di persone presenti in sala in un normalissimo giovedì di giugno: da tutto esaurito.