COMUNE DI TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « DA STASERA IL DOSS TRENTO VESTIRà I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA AGGIUNGENDOSI AL COLOSSEO E AL DUOMO DI MILANO  »

Da stasera il Doss Trento illuminato con il tricolore. Da Gerusalemme a Sarajevo a Dubai, palazzi e monumenti sparsi in tutto il mondo nei giorni scorsi sono stati illuminati con il tricolore in segno di solidarietà all’Italia, alle prese con la più grande emergenza dal secondo dopoguerra ad oggi. Da stasera, anche il Doss Trento vestirà i colori della bandiera italiana aggiungendosi ad altri monumenti nazionali come il Colosseo o il Duomo di Milano. È la riposta delle città a questo momento così buio: si illuminano i monumenti simbolo per tener accesa la speranza e soprattutto per rendere visibile l’unità di un Paese che sta dimostrando una straordinaria capacità di resistere e di reagire.

Si ringraziano Edg Spettacoli di Trento e Iirit di Riva del Garda che, a titolo gratuito, provvederanno all’illuminazione del Doss Trento.