SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA – TRENTO: ATTOLINI, « È FONDAMENTALE IL CONFRONTO, ATTORNO AD UN OPERA DI COSÌ GRANDE IMPATTO »

Rileviamo i punti critici della situazione che si sta creando attorno al progetto di circonvallazione ferroviaria a Trento.

L’assessore Facchin parla di un progetto che non è conosciuto nei dettagli proprio per precisa volontà dell’amministrazione che non ha di fatto coinvolto, almeno nell’esposizione del presunto progetto se non nella sua discussione, né cittadine e cittadini né associazioni e comitati e nemmeno le stesse circoscrizioni Parla di un progetto che non è ancora giunto ad una definizione sia tecnica che temporale e sul quale gravano i ritardi indicati nell’articolo stesso.

Invita poi l’ingegner Claudio Geat a limitarsi a fare il presidente di Circoscrizione ed allora ci chiediamo quale debba essere il ruolo delle Circoscrizioni se non quello di conoscere, analizzare, discutere con cittadine/i a cui sono vicini e con l’amministrazione centrale i problemi che si presentano sui territori.

Ebbene, Sinistra Italiana del Trentino, ritiene fondamentale il confronto attorno ad un opera di così grande impatto, certa che sarebbe interesse degli stessi promotori dell’opera favorire la discussione per raccogliere dubbi, istanze e proposte.

Vede quindi con favore ogni azione di confronto e contributo da parte di cittadine/i e associazioni e appoggia senza dubbio alcuno la mobilitazione delle Circoscrizioni coinvolte dal tracciato dell’opera. Non si tratta di impedirne la realizzazione ma di trovare soluzioni efficaci e produttive, nel rispetto dell’ambiente e delle persone che lo abitano.

Speriamo che l’assessore, senza paura e senza preconcetti, voglia aprirsi al dialogo e alla messa in discussione dei punti critici.

Renata Attolini per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana