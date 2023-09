GEROSA (FDI) * UNITN: « ATENEO DI TRENTO, UN INVESTIMENTO PER IL NOSTRO TERRITORIO E RISORSA IRRINUNCIABILE »

18.29 - sabato 16 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Difendere gli interessi della nostra Università significa difendere il Trentino. Ho colto nelle recenti dichiarazioni del Magnifico Rettore Deflorian un doveroso richiamo a riflettere collettivamente sul futuro dell’Università trentina, un futuro che sta a cuore a Fratelli d’Italia e a tutta la nostra coalizione. Lo ringrazio per queste sollecitazioni, perché difendere gli interessi di UNITN significa difendere il Trentino. Le sue richieste sono costruttive, e tutti noi dobbiamo vederci, trasversalmente, allineati nell’idea che la nostra Università è un investimento per il nostro territorio e una risorsa irrinunciabile, una delle leve più importanti per lo sviluppo del Trentino.

I nodi da sciogliere non hanno solo origine recente e non sono soltanto trentini, molti problemi originano in là nel tempo e risiedono nelle stesse modalità con le quali l’Università di Trento si è sviluppata e ha sviluppato i propri rapporti con la Provincia e lo Stato, ma anche e soprattutto per questo abbiamo il dovere tutti di sedere intorno a un tavolo, senza pregiudizi e preclusioni, per offrire soluzioni concrete. Prima di tutto, però, dobbiamo predisporci all’ascolto del nostro Ateneo e in sinergia e intesa con tutte le componenti della Comunità Accademica, dobbiamo chiederci quale vogliamo sia il futuro del nostro Ateneo e cosa possiamo e dobbiamo fare per risolvere problemi che non possono essere banalizzati: un punto questo che vede la completa disponibilità di Fratelli d’Italia.

Il quadro è complesso, ma quello che personalmente posso dire, e che posso promettere, guardando in avanti e non indietro, è che intendo assicurare tutta la dovuta attenzione e tutta la necessaria sensibilità per proseguire e anche rilanciare una storia di eccellenza che ha contraddistinto il nostro Ateneo e di cui, come trentini, siamo orgogliosi.

La nostra università, nostro fiore all’occhiello ed esempio per tanti altri Atenei, è sentita come propria dalla stragrande maggioranza dei trentini, è patrimonio del Trentino e di tutti noi, e serve un’Agenda condivisa tra forze politiche che non devono scendere su un campo di battaglia, ma collaborare dandosi obiettivi che reggano per i prossimi decenni e che siano frutto delle migliori elaborazioni possibili.

*

Francesca Gerosa – Fdi Trentino