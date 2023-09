LEGA SALVINI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: LINDA TAMANINI, « SONO CONTENTA DELLA CANDIDATURA CHE MI È STATA OFFERTA, HO ACCETTATO CON ENTUSIASMO »

16.52 - sabato 16 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Elezioni: la Lega candida la presidente della Pro loco di Vigolo Vattaro. È Linda Tamanini la candidata che la Lega schiera per l’Altopiano della Vigolana. Classe 1973, geometra, Linda è l’attuale presidente della Pro loco di Vigolo Vattaro e membro del direttivo del consorzio turistico dell’ Altopiano della Vigolana. Dal 2002 al 2005 è stata assessore al turismo, sport e associazioni di Vigolo Vattaro. Dal 2005 ha continuato a sedere in consiglio come consigliere comunale fino al 2010 quando è stata eletta assessore alle politiche sociali della comunità dell’ Alta Valsugana. Qui dal 2015 al 2020 è rimasta con il ruolo di consigliere occupandosi tra le altre cose di urbanistica, minoranze e affari costituzionali. Di professione è disegnatrice di progetti architettonici di edifici civili e artigianali.

“Sono molto contenta della candidatura che mi è stata offerta dalla Lega che ho accettato con entusiasmo – ha detto Tamanini – credo di poter mettere a disposizione del Trentino tutta l’ esperienza che ho accumulato in questi anni di servizio in comune e nella comunità di valle”.” Credo che la Tamanini sia un valore aggiunto per la nostra lista – commenta soddisfatto il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli – abbiamo deciso di puntare anche su persone capaci che abbiano già avuto una solida esperienza professionale all’interno delle istituzioni”.

