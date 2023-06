SEN. UNTERBERGER (AUTONOMIE) * SCOMPARSA PRESIDENTE BERLUSCONI: « NON È QUESTO IL MOMENTO PER GIUDIZI E BILANCI, AI COLLEGHI DI FORZA ITALIA LE NOSTRE CONDOGLIANZE »

10.58 - lunedì 12 giugno 2023

“Il Gruppo per le Autonomie esprime il suo cordoglio per la scomparsa del Presidente Berlusconi. Non è questo il momento per giudizi e bilanci: il ruolo, originale e unico, che il Presidente Berlusconi ha avuto nella vita sociale e politica del Paese, interrogherà a lungo il mondo della politica e sarà materia di studio per generazioni di storici. Ai colleghi di Forza Italia e di tutto il centrodestra, ai suoi familiari e amici, le nostre più sentite condoglianze.” Così in una nota la Presidente del Gruppo, Julia Unterberger.