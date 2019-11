RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 23 NOVEMBRE 2019, « COME SI COSTRUISCONO I TRULLI? INSIEME AD ALBERTO ANGELA SIAMO AD ALBEROBELLO, IN PUGLIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Come si costruiscono i trulli? Insieme ad Alberto Angela andremo ad Alberobello, in Puglia, e conosceremo tutti i segreti della realizzazione di queste tipiche abitazioni in pietra calcarea, inserite nel 1996 tra i siti Unesco. – Il monte Athos, o repubblica monastica del Monte Athos, è un territorio autonomo della Grecia conti nentale retto da regole di altri tempi dove tremila monaci vivono anni luce dal nostro presente. –

Nel mondo esistono aeroporti estremi che permettono, anche in situazioni proibitive, di collegare al resto del mondo paesi, città e località altriment i sperdute o isolate Questo e molto altro in una puntata da non perdere. Un programma di Alberto Angela e di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo.

