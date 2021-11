VIGILI FUOCO VOLONTARI – MOENA (TN) * INCIDENTE CANTIERE: « INTERVENTO PER RECUPERARE DUE OPERAI, MESSI IN SICUREZZA (UNA PERSONA ELITRASPORTATA ALL’OSPEDALE S. CHIARA) »

15:20 - 23/11/2021

I Vigili del Fuoco Moena (Tn) sono intervenuti, questa mattina alle 10.00, a seguito di un incidente in un cantiere. Una parete dello scavo ha ceduto ed il materiale, formato da terra e sassi, ha travolto due operai. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei volontari, impegnati nelle operazioni di soccorso a supporto del personale del 118. Per trasportare in sicurezza uno dei due operai, immobilizzato e imbarellato, fuori dal cantiere (dove è stato affidato all’elisoccorso) si è reso necessario l’intervento della piattaforma in gestione ai Vigili Del Fuoco Predazzo.

*

Vigili del Fuoco Moena

#vvftrentino #vvfdeltrentino #vigilidelfuocovolontaritrentino #vigilidelfuocovolontarideltrentino #essercisempre #semprepronti #sempreoperativi #interventiquotidiani #moena