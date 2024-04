PAT * VAL DI LEDRO: « NAVETTA STUDENTI PER UN RIENTRO A CASA PIÙ SNELLO, A PARTIRE DA GIOVEDÌ 4 APRILE »

06.06 - mercoledì 3 aprile 2024

Val di Ledro, navetta studenti per un rientro a casa più snello.L’attivazione del servizio di Trentino Trasporti su richiesta dell’assessore Gottardi. Buone notizie per gli studenti della Val di Ledro che, a partire da giovedì 4 aprile, potranno usufruire di un servizio navetta che collegherà Molina e l’Alta valle, in coincidenza con le normali corse di linea provenienti da Riva del Garda e utilizzate da chi frequenta gli istituti superiori. Il servizio punta ad agevolare il rientro a casa degli studenti al pomeriggio e sarà attivo dal lunedì al sabato (in quest’ultima giornata i bus saranno ridotti a causa del numero contenuto di utenti). Una soluzione richiesta dall’assessore provinciale ai trasporti Mattia Gottardi e dal sindaco di Ledro Renato Girardi e attivata da Trentino Trasporti, alla luce della prosecuzione della chiusura della SS 240 della Val di Ledro, interrotta tra Molina di Ledro e Mezzolago in seguito a un crollo di roccia.

Unica strada di collegamento percorribile dalle auto e da mezzi con portata inferiore a 75 quintali (come i minibus da 19 posti) è la strada comunale di Pur. “Si tratta di una iniziativa che punta a garantire un servizio di trasporto compatibile con l’attuale situazione viaria alle ragazze e ai ragazzi della Val di Ledro, alcuni dei quali erano costretti a seguire le lezioni in dad” spiega l’assessore Gottardi, che con l’occasione ringrazia Trentino Trasporti. Contestualmente, sarà istituita una nuova corsa diretta, nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì con tratta Riva del Garda – Arco per Pieve di Bono – Storo via Sarche – Tione con partenza da Riva del Garda alle ore 14.13 con l’impiego di un bus di un vettore privato.

Per gli studenti provenienti dalla zona del Chiese era stato previsto da subito un collegamento diretto Storo – Riva del Garda al mattino via Tione – Sarche. Trentino Trasporti aveva inoltre provveduto a modificare il servizio per garantire tutti i collegamenti scolastici all’interno della valle per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti, avvalendosi anche della collaborazione del Consorzio Trentino Autonoleggiatori. Infine sono stati garantiti 6 collegamenti giornalieri di linea tra l’alta valle e Riva del Garda.

Il servizio navetta tra Molina di Ledro e l’Alta Val di Ledro rimarrà attivo fino alla riapertura al transito della statale 240. Ecco gli orari: ore 13.12 partenza da Molina in coincidenza con la corsa in partenza da Riva del Garda alle ore 12.45 (previsti due minibus); ore 13.52 partenza da Molina in coincidenza con la corsa in partenza da Riva del Garda alle ore 13.25 (previsti tre minibus); ore 14.40 partenza da Molina in coincidenza con la corsa in partenza da Riva del Garda alle ore 14.13 (previsti quattro minibus).