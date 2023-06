ON. DE BERTOLDI (FDI) * RIFORMA FISCALE: « STRUMENTO PER EVITARE LA CRISI DELL’IMPRESA E STIMOLO PER FARE CRESCERE L’ECONOMIA NAZIONALE »

17.30 - lunedì 19 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Anche la riforma fiscale potrà essere uno strumento per evitare la crisi dell’impresa in quanto atto a far crescere l’economia nazionale. E la riforma fiscale del governo Meloni, viene identificata dai propri principi generali che esplicitano chiaramente nell’articolo due come obiettivo precipuo della riforma lo stimolo alla crescita economica. Cioè non la ricerca del deleterio populismo e della demagogia, che ha improntato le politiche tributarie delle sinistre secondo il motto -colpiamo i ricchi ed aumentiamo le imposte-, con la conseguenza di aver invece eroso gli incassi erariali.

Questa riforma vorrà al contrario attrarre ricchezza nel paese, favorire che il risparmio nazionale , tra i primi al mondo per dimensione , arrivi alle nostre imprese per aumentare il Pil nazionale; questi sono i presupposti che caratterizzano la politica del governo Meloni, una politica di sostanza e che vuole supportare il sistema del welfare, facendo crescere il sistema economico e non depauperando la ricchezza del paese e dei propri cittadini ed imprenditori. Proprio in quest’ottica vanno letti diversi passaggi della riforma tributaria, come il perseguimento dell’aliquota unica, come la flat tax incrementale atta ad incentivare la produttività di dipendenti ed autonomi, ma pure l’eliminazione delle micro tasse come il superbollo, che semplicemente allontanavano ricchezza del paese”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi deputato di Fratelli d’Italia in commissione Finanze nel corso del suo intervento al convegno organizzato dall’ordine dei commercialisti di Bergamo sul tema della crisi d’impresa .