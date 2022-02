PATT – SEGRETERIA POLITICA * REPLICA A SEN. DE BERTOLDI: MARCHIORI E BERGAMO, « FDI CON LE SUE BOUTADE MANTIENE ALTO LO SPIRITO SCHERZOSO DI QUESTO PERIODO DELL’ANNO »

18:11 - 12/02/2022

Marchiori e Bergamo (PATT): “Le boutade carnevalesche di Fratelli d’Italia sono divertenti, ma la vera politica è da un’altra parte”. Il Segretario e la Vicesegretaria del PATT rispondono a De Bertoldi dopo che il senatore aveva definito FDI il vero partito dell’autonomia. Intanto la presentazione ufficiale di Campobase apre uno spazio politico molto interessante per il futuro del Trentino.

“Bisogna ringraziare FDI perché, nonostante anche quest’anno siamo costretti a rinunciare alle manifestazioni carnevalesche, con le sue boutade, mantiene alto lo spirito scherzoso di questo periodo dell’anno”.

La buttano sul ridere il Segretario del PATT, Simone Marchiori, e la Vicesegretaria, Roberta Bergamo, commentando le parole del senatore De Bertoldi che, all’assemblea del partito di destra, lo aveva definito il “vero partito dell’autonomia”. Ma Marchiori è Bergamo tornano subito seri e proseguono: “Le baggianate che abbiamo letto oggi sono talmente grosse da apparire fuori luogo anche a chi non segue attentamente la politica. Siamo felici che il tema dell’autonomia sia divenuto così centrale da costringere praticamente tutti i partiti a cavalcarlo. Significa che le nostre idee sono centrali”.

“Tuttavia – proseguono dalla Segreteria politica autonomista – appare evidente come qualcuno farebbe meglio ad avere un po’ di dignità ed evitare di spacciarsi per quello che non è: Fratelli d’Italia è un partito centralista che pone il focus del suo agire politico nel concetto di patria, una e indivisibile. Si allea con movimenti esteri che hanno negato in tutti i modi i diritti e le richieste provenienti dalle autonomie locali (basti pensare al caso spagnolo). Al suo interno ospita esponenti che senza alcun ritegno si considerano eredi del partito fascista che tanti danni ha causato alla nostra terra, umiliandola e calpestandone i diritti (in primis quelli delle minoranze). Ha più volte espresso posizioni euroscettiche dimostrando come non ci sia alcuna visione oltre i “confini patri” e potremmo continuare così per molto”.

“Ma c’è di più, in un’intervista di qualche anno fa, la leader di FDI, Giorgia Meloni, ha criticato l’autonomia, affermando che essa porta alla secessione. Ecco, se questa è la concezione “dell’unico partito dell’autonomia”, possono capire tutti che sono messi davvero male”.

“Come PATT – aggiungono Marchiori e Bergamo – siamo convinti che essere autonomisti significhi mettere al centro le persone e i territori, partendo da una storia e da un’identità che sono diverse da quelle di altre regioni. Significa promuovere azioni che vadano oltre i confini, come nel caso dell’Euregio. Significa, in ultima battuta, prendere le decisioni sul nostro territorio e non attendendo le indicazioni di Roma o di un commissario incaricato dal partito centrale. Se questo è folklore, come sostiene il senatore De Bertoldi, forse è il suo concetto di autonomia ad essere sballato. E l’abbiamo dimostrato concretamente con la nostra azione politica: sulle centrali idroelettriche, ad esempio, siamo stati i primi ad opporci alla scelta della Provincia in merito alle piccole e medie concessioni idroelettriche e non abbiamo fatto come FDI che, pur criticando la scelta della sua maggioranza, ha messo in campo delle assenze strategiche per non farla andare sotto nelle votazioni. Sulla scelta dei grandi elettori abbiamo convintamente votato il candidato SVP perché era l’unico in grado di rappresentare il territorio regionale senza essere coinvolto nel triste teatrino messo in scena dai partiti nazionali: anche in questo caso FDI non è riuscito nemmeno a convogliare i propri voti sul candidato di bandiera.

Sulle agenzie fiscali, infine, noi siamo dalla parte del continuo e costante aumento delle competenze della nostra autonomia, fedeli al principio che sta alla base del nostro movimento: “Autonomia integrale dal Brennero a Borghetto”, certi che le decisioni più vengono prese vicine ai cittadini e più sono efficienti. Il contrario del pensiero di FDI che ritiene che tutto ciò che è nazionale, tricolore e patrio è automaticamente buono e giusto”.

“Per fortuna – concludono Marchiori e Bergamo – al di là degli scherzi carnevaleschi oggi c’è stata anche una buona notizia: la presentazione ufficiale di Campobase, infatti, apre uno spazio politico di cui si sentiva il bisogno e in cui il PATT crede fortemente. Certo, è un percorso tutto in divenire e da costruire, ma i capisaldi indicati dal referente, Michael Rech, sono in linea con i nostri e saremo felici e disponibili di confrontarci con loro quanto prima. Per dare al Trentino il miglior governo possibile che non può di certo essere al fianco di Fratelli d’Italia”.

*

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Roberta Bergamo – Vicesegretaria politico PATT