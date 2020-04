RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * « CORONAVIRUS: « UNA TASK FORCE LOMBARDA DIMOSTRA COME IL COVID-19 FOSSE PRESENTE NELLA REGIONE GIÀ A GENNAIO »

Venerdì 1° maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e la sua impronta criminale. Nel Paese, tra contagiati e deceduti, la Lombardia resta l’area più colpita. Secondo uno studio condotto da una task-force sanitaria della Regione, il virus era presente già a fine gennaio.

1.200 circa i casi stimati (tra cui molte polmoniti sospette), in quella che è stata definita la “Fase 0” della pandemia. Un periodo durante il quale i sintomi del virus potrebbero essere stati scambiati per un’influenza anomala.

In relazione alla prossima Fase 2, il programma a cura di Siria Magri cerca risposte anche ad altri quesiti. In particolare sul tema della distanza di sicurezza: quali le norme attuate per far rispettare il metro di spazio tra una persona e l’altra?