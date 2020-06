PAT * BRENNERO: « RIPRESA DALLA MEZZANOTTE DI OGGI LA LIBERA CIRCOLAZIONE FRA ITALIA ED AUSTRIA, GIOVEDÌ AD INNSBRUCK LA RIUNIONE DEL GECT EUREGIO »

Giovedì ad Innsbruck la riunione del Gect Euregio. Riaperto da mezzanotte il confine del Brennero.

E’ ripresa da mezzanotte la libera circolazione fra Italia ed Austria al confine del Brennero e dunque all’interno dei territori dell’Euregio. E proprio giovedì 18 giugno si riunisce ad Innsbruck la Giunta del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell’Euroregione. Il capitano del Tirolo e attuale presidente dell’Euregio, Günther Platter, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher si confronteranno in presenza, dopo che per mesi si erano visti solo attraverso alcune videoconferenze, sui temi dell’attualità ed in particolare sulle strategie comuni per affrontare la crisi economica post Covid-19.

Al termine della seduta, i tre presidenti riferiranno sugli esiti dell’incontro nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 13.00 presso la sala grande del Parterre del Palazzo 1 ad Innsbruck in Eduard-Wallnöfer-Platz.

Avviso per i media: i giornalisti che vorranno partecipare alla conferenza stampa dovranno indossare la mascherina e mantenere per tutta la durata dell’incontro una distanza di almeno un metro dalle altre persone. La conferenza stampa sarà trasmessa anche LIVE sui canali social del Land Tirolo.