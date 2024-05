DC * SEZIONE TRENTINA: «ELEZIONI EUROPEE, INCONTRO CON L’ON DORFMANN (CAPOLISTA SVP), PER IL SOSTEGNO ALLA LISTA»

23.23 - giovedì 30 maggio 2024



Elezioni europee – incontro con l’on. Dorfmann. La DC sezione trentina ha incontrato oggi a Trento (sala del bar-trattoria Baracca) l’on. Herbert Dorfmann, capolista della SVP per le elezioni europee. È stato un lungo confronto sui principali problemi che l’Unione Europea deve affrontare, sulla base del programma presentato dal Partito Popolare Europeo.

La DC nazionale ha scelto di sostenere la lista che raccoglie i partiti italiani della famiglia del PPE, lista di FI e Noi Moderati, che ha stretto ai sensi della legge vigente a tutela delle minoranze, un patto elettorale con la SVP, partito membro del PPE.

La Direzione della sezione trentina ha scelto di sostenere la lista SVP, nella quale converge anche il PATT.

Esprimendo l’unica preferenza per Dorfmann si sceglie un deputato di grande esperienza, radicato nel territorio regionale, che è stato responsabile PPE nella Commissione Agricoltura del parlamento Europeo, attento anche alla tutela dell’agricoltura di montagna di fronte alle nuove sfide, tra le quali anche quelle portate da lupi e altri grandi carnivori.

All’incontro hanno partecipato anche l’on. D’Agrò, commissario DC per il Veneto, la segretaria DC di Treviso e ha dato l’adesione (impedito da ragioni di salute) il segretario DC di Belluno, riconoscendo l’importanza anche per il Bellunese e l’Alto Trevigiano della presenza a Strasburgo di un rappresentante esperto di agricoltura, specie di quella di montagna, senza tacere dell’interesse del Bellunese a mettersi in connessione con il Trentino e l’Alto Adige anche sul versante politico-amministrativo.

Tra i temi affrontati anche quello sostenuto da Macron in Francia e da un documento (non con forza di legge) del Parlamento europeo di qualificare l’aborto volontario come diritto fondamentale: l’on. Dorfmann ha evidenziato come il PPE salvo una piccola minoranza di ispirazione laico-liberale, abbia votato contro tale documento, riconoscendosi anche lui personalmente nei valori della componente democratico-cristiana del PPE.