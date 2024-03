FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “IL MOVIMENTO STUDENTESCO IN ITALIA E IN ALTO ADIGE”: « IL LIBRO DI VITO MASTROLIA VERRÀ PRESENTATO A TRENTO, VENERDÌ 15/3 (17.00) »

15.42 - martedì 12 marzo 2024

Venerdì 15 marzo alle ore 17.00 la Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino in via Torre d’Augusto 35 a Trento ospita la presentazione del libro di Vito Mastrolia “Il movimento studentesco in Italia e in Alto Adige. Il Liceo scientifico ‘E. Torricelli’: un pezzo di storia locale”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Museo storico in Trento, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

La storia di una città non è fatta solo dai grandi eventi storici che l’hanno vista coinvolta, ma anche da realtà locali profondamente inserite nel suo tessuto umano e sociale, entro il quale operano e che hanno contribuito a formare.

Il volume che viene presentato a Trento illustra la vicenda di una di queste realtà, il liceo scientifico “Evangelista Torricelli” di Bolzano, durante un periodo ancora ben presente nella memoria di chi lo visse: il Sessantotto.

Il saggio di Mastrolia, professore in quel Liceo e poi dirigente scolastico in altri istituti, è uno dei pochi che abbia affrontato, utilizzando interviste e documenti d’archivio, gli eventi legati alla protesta studentesca in Alto Adige e in particolare a Bolzano. Il liceo Torricelli, a partire dal marzo 1968, si distinse per le numerose iniziative politiche e culturali tese al rinnovamento del sistema scuola, tra le quali l’intervento del giovane professore Massimo Cacciari, chiamato in assemblea dagli studenti del Liceo.

All’incontro di venerdì 15 marzo Vito Mastrolia dialogherà con Giorgio Mezzalira, storico e componente del Direttivo dell’Associazione Museo storico in Trento aps, Rosetta Infelise Fronza, ex docente del Liceo “E. Torricelli” di Bolzano, Marco Bertorelle, ex allievo dello stesso Liceo.