ROSSATO (FDI – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CONCORSI PUBBLICI: « MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST DI PRESELEZIONE, QUALI AZIONI PER MIGLIORARE LA TRASPARENZA? »

Concorsi pubblici, Rossato (FdI): “Quali azioni per migliorare la trasparenza?”

Nelle scorse settimane ho ricevuto diverse segnalazioni in merito alle modalità con cui si è svolta la prova relativa al concorso pubblico indetto dalla Direzione dell’APSP Civica di Trento per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due posti a tempo pieno nella figura professionale di Operaio specializzato, categoria B, livello evoluto, posizione retribuzione 1^.

Per questo motivo, negli scorsi giorni, ho depositato un’interrogazione in Consiglio provinciale per verificare la correttezza delle procedure seguite nel concorso sopracitato e per conoscere quali siano le azioni che la Giunta intende mettere in campo affinché l’esecuzione dei test nei concorsi pubblici sia resa più trasparente possibile.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

*

Interrogazione n. 3145

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST DI PRESELEZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI: QUALI AZIONI PER MIGLIORARE LA TRASPARENZA? Con determinazione n.181 di data 22 giugno 2021, la Direzione della APSP Civica di Trento, ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n.2 posti a tempo pieno per un totale di 36 ore settimanali, nella figura professionale di “Operaio specializzato categoria B, livello evoluto, posizione retribuzione 1^”. Le domande di partecipazione, stese in carta libera su apposito modulo allegato al bando, disponibile anche sul sito internet dell’Azienda, dovevano pervenire all’Ufficio U.R.P./Segreteria della Civica di Trento mediante posta elettronica certificata (PEC), raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 4 agosto 2021. Con determinazione 276 del 27.09.2021, è stato approvato il verbale della preselezione del concorso pubblico con il quale sono stati ammessi 20 candidati.

Secondo alcune informazioni in possesso della sottoscrivente, derivanti dal confronto con alcune persone che hanno partecipato al concorso, sembrerebbe che ai candidati sia stata fornita una busta formato A4, con al suo interno il test in formato anonimo (non riconducibile al candidato) e un’altra busta formato lettera, contenente a sua volta un foglio bianco su cui apporre le proprie generalità. Al termine della prova, il test e la busta formato lettera chiusa, avrebbero dovuto essere inserite nella busta formato A4. La busta esterna veniva chiusa dall’addetto preposto alla raccolta, il quale apponeva sulla chiusura un timbro rosso. Pare inoltre che sul test non fosse presente alcun numero, codice a barre o rifermento che potesse associare lo stesso al candidato una volta estratto dalla busta. Di fronte a tale modalità di esecuzione, non si può fare a meno di chiedersi se i fatti sopracitati possano o meno aver lasciato delle perplessità ai candidati presenti alla preselezione.