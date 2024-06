RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * EXPORIVASCHUH: PELLEGRINI, «9 MILA LE PRESENZE IN FIERA, SIGNIFICATIVO RITORNO DI COMPRATORI DALLA GERMANIA»

16.06 - martedì 18 giugno 2024

Una manifestazione che si conferma punto di riferimento internazionale per il commercio della scarpa e degli accessori di volume, così come un ottimo hub per la valorizzazione del Made in Italy, nonché un importante canale attraverso cui informarsi sugli andamenti del settore, i mercati più stimolanti da approcciare, le innovazioni più interessanti da adottare per alzare il livello del proprio business.

Oltre 9 mila le presenze in fiera, in crescita sia rispetto all’edizione di gennaio 2024, che a quella di giugno dello scorso anno. Significativa la partecipazione di alcuni Paesi che tornano a Riva del Garda dopo lo stop imposto dalla pandemia: Uzbekistan, Rwanda, Falkland Island, Eritrea e Suriname, a completare un quadro di rappresentanza globale sempre più ampio.

“In questi giorni abbiamo riscontrato un clima di soddisfazione esteso e generalizzato – dichiara il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – ritengo sia importante sottolineare, in particolare, la crescita dei visitatori provenienti dall’America Latina e dall’Europa, e soprattutto il significativo ritorno di compratori dalla Germania e dall’Italia, in aumento rispetto a giugno 2023”.

1300 gli espositori, brand e ditte rappresentate provenienti da 40 nazioni, tra i quali i maggiori Paesi produttori mondiali (80% internazionali, 20% italiani) distribuiti su una superficie espositiva di 50.000 mq lordi, per 11 padiglioni al completo e 4 hotel coinvolti. L’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags ha visto protagoniste 47 aziende, provenienti da Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Taiwan e Turchia.

MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE FIERA

La forza di Expo Riva Schuh & Gardabags è quella di essere non solo un evento per il business, ma anche una fiera caratterizzata dalla bellezza di un territorio unico, da espositori presenti anche negli hotel e da appuntamenti e serate organizzati per stimolare un networking che va oltre i padiglioni del Quartiere Fieristico.

Diciannove gli eventi che hanno animato i quattro giorni di fiera, tutti finalizzati a offrire una panoramica completa sul settore calzature, borse e accessori moda: dall’analisi dei trend di consumo alla messa in vetrina di alcuni modelli degli espositori, accuratamente selezionati per l’Area Highlights; dall’analisi dei mercati di differenti Paesi condotta con i Market Focus alla celebrazione dei 50 anni di attività della manifestazione con le Summer Celebration Nights, che hanno riscosso un grande successo.

“La vivace partecipazione a tutti gli eventi che abbiamo proposto in questa edizione conferma la bontà della nostra visione: innovare il format fieristico e offrire un evento capace di favorire il business ben oltre gli spazi di uno stand. – dichiara la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – Abbiamo creduto nell’importanza di andare oltre la semplice organizzazione di una fiera e nel valore di incoraggiare un approccio relazionale forte fra gli operatori del settore. Già si vedono i frutti di questo lavoro con la nascita di una vera e propria community che a Riva del Garda conclude affari in un’atmosfera e con uno stile del tutto unici”.

Come nelle passate edizioni, grande l’attenzione per l’innovazione, grazie alla presenza di 10 startup provenienti da 7 Paesi: l’’interesse creatosi attorno all’Innovation Village Retail è stata, ancora una volta, prova del valore inestimabile dell’innovazione nel settore della moda, e una dimostrazione di quanto il mondo fashion retail ne sia consapevole. “L’ulteriore crescita registrata dalla manifestazione ci spinge a continuare sulla strada dell’internazionalizzazione per offrire il miglior matching possibile fra domanda e offerta. – evidenzia GianPaola Pedretti, Exhibition Manager Expo Riva Schuh & Gardabags – Continueremo a visitare gli attori del settore in ogni parte del mondo con il progetto Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World. Visiteremo Cina, India e Turchia nei prossimi mesi, così da far crescere ancora di più la varietà delle collezioni proposte che animeranno la prossima edizione, in programma dal 11 al 14 gennaio 2025”.