RAI RADIO 2 * “ UN GIORNO DA PECORA “: PREGLIASCO, « PRESENZA DEL COVID PER ALTRI ANNI, LA MASCHERINA LA PORTEREMO ALMENO FINO A PRIMAVERA 2022 »

“La presenza endemica del virus proseguirà per due o tre anni. La mascherina? Con un po’ di fortuna potremmo toglierla nella primavera del 2022…” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il virologo e presidente Anpas Fabrizio Pregliasco. Lei si è vaccinato ormai molti mesi fa: conosce il livello dei suoi anticorpi?

“Sono un po’ bassino, ne ho 18.5, aspetto la terza dose, anche se ancora non c’è una standardizzazione. Spero che non ci sia necessità di fare tutti la terza dose, Io credo di farla, in Lombardia, da fine ottobre o novembre”. Cosa ne pensa dell’aumento della capienza per cinema e stadi?

“Io sono per un ritorno alla normalità quindi si, sempre mantenendo la mascherina però”.

Viene ancora preso di mira dagli ‘hater’ no vax? “Purtroppo si, gli hater mi scrivono e mi danno della merdaccia, altri mi chiedono se ho il coraggio di baciare i miei figli la sera – ha concluso a Rai Radio1 Pregliasco -, altri mi vogliono morto e pensano che sia un criminale che sarà giudicato come un criminale a Norimberga”.