FONDAZIONE ARENA VERONA * “ CONCERTO PER LA ROMAGNA “: « IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO ALLE TERRE COLPITE DALL’ALLUVIONE (12/11 – 17.30) »

16.39 - martedì 7 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sarà l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona a far risuonare il Teatro Ebe Stignani di Imola in occasione del grande evento benefico ‘Concerto per la Romagna’. Dopo il grande successo ottenuto al Festival Mahler di Milano, i professori d’orchestra torneranno ad esibirsi fuori città domenica 12 novembre, alle ore 17.30.

Verona fa rete con le maggiori realtà culturali del Paese, diventando propulsore di nuove sinergie nazionali e internazionali. Al centro della scena due grandi eccellenze della tradizione musicale italiana nel mondo: la Fondazione Arena di Verona e la Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena, unite per la solidarietà. L’intero ricavato sarà, infatti, devoluto alle terre che, lo scorso maggio, in Romagna, sono state colpite dall’alluvione. Il concerto è organizzato da Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” e il Comune di Imola.

L’Orchestra della Fondazione Arena di Verona si esibirà sostenendo l’importante causa solidale del concerto, diretta dalla alumna chigiana, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. Il programma, interamente dedicato al sinfonismo di Pëtr Il’ič Čajkovskij, prevede, come incipit dell’evento, l’esecuzione del Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35, eseguito in veste di violino solista da Giuseppe Gibboni, uno degli ultimi celebrati virtuosi formatosi presso l’Accademia Chigiana. Il sinfonismo Čajkovskijano rifulgerà ancora, subito dopo, nella celebre Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica”. Il pubblico del ‘Concerto per la Romagna’ avrà modo, dunque, di veder eseguite entrambe le composizioni da due distinte generazioni di interpreti italiani maturate nella centenaria fucina Chigiana.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.vivaticket.com. Il giorno del concerto, domenica 12 novembre a partire dalle ore 16, sarà aperta la biglietteria del Teatro Ebe Stignani.