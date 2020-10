MINISTRO POLITICHE GIOVANILI * VISITA ALLA COMUNITà EBRAICA DI ROMA: SPADAFORA, « È STATO EMOZIONANTE TORNARE E PROSEGUIRE IL DIALOGO CON LA PRESIDENTE DUREGHELLO »

Il ministro Spadafora in visita alla Comunità Ebraica di Roma. Questa mattina il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha visitato la Comunità Ebraica di Roma. È stato accolto da Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma e ha incontrato il Prof. Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma, il Vicepresidente e gli Assessori allo Sport e ai Giovani.

Al termine dell’incontro istituzionale il Ministro ha incontrato alcuni rappresentanti dei movimenti giovanili e sportivi ebraici. In seguito ha visitato il Museo Ebraico e il Tempio Maggiore.

“È stato molto emozionante per me tornare in questo luogo da Ministro e proseguire quel dialogo proficuo che ho sempre avuto con la presidente Dureghello e la Comunità Ebraica di Roma. I giovani e lo sport sono ambiti in cui la collaborazione istituzionale deve necessariamente guardare al futuro ed essere concreta, e questo è l’impegno reciproco che abbiamo preso oggi”, così il ministro Spadafora al termine della visita.

La Presidente Dureghello dichiara: “Voglio ringraziare il Ministro Spadafora per questa visita che è un segnale di vicinanza e amicizia. Condividiamo l’esigenza di costruire un lavoro condiviso sulle politiche giovanili e dello sport. Insieme possiamo lavorare in maniera efficace per favorire la diffusione di valori sani e positivi che servono come fondamento della nostra società”