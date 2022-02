ENAC * DRONI – PILOTI UAS: « ATTESTATI NON CONVERTITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, PROROGATI I TERMINI PER ULTERIORI 6 MESI E NON OLTRE LA DATA DEL 30 GIUGNO 2022 COMPRESO » (ALLEGATO)

16:18 - 14/02/2022

L’ENAC, valutata la necessità di prorogare i termini per la conversione degli attestati di Pilota UAS emessi a norma della regolamentazione nazionale, si avvale delle misure di flessibilità concesse in ambito EASA per permettere di estendere la scadenza dei termini previsti dall’Art. 21.2, così come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione del 4 giugno 2020, per ulteriori 6 (sei) mesi e comunque non oltre la data del 30 giugno 2022 compreso.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per i titolari di Attestato di Pilota UAS emesso ai sensi della normativa nazionale fino al 30 dicembre 2020.

Le istruzioni per effettuare la conversione sono riportate nella NI 002-2022 del 14.02.2022