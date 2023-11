APSS TRENTINO * CROLLO GALLERIA DOM: « STRADA LEDRO-RIVA CHIUSA, DOVE RIVOLGERSI SE SERVE IL MEDICO »

16.00 - martedì 7 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

In seguito alla chiusura, a causa di un crollo nella galleria Dom, della strada che porta in Val di Ledro da Riva del Garda, Apss ha definito le modalità di accesso ai servizi sanitari per gli abitanti della zona di Ledro.

Nel caso in cui si renda necessario il ricorso alle cure ospedaliere la struttura più vicina e facilmente raggiungibile dalla zona di Ledro è l’ospedale di Tione di Trento. Per quanto riguarda il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) le chiamate dovranno essere effettuate, come di consueto, al numero telefonico 116117. La centrale operativa inoltrerà la chiamata alla sede di Riva del Garda dove il medico in turno valuterà la richiesta e, in caso di necessità di visita ambulatoriale o domiciliare, urgente e non differibile, contatterà direttamente il collega in turno nella sede di Condino, la sede più vicina a Ledro, per illustrare il caso e concordare la modalità di accesso più idonea in base alle necessità del paziente.