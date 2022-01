REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * CONCORSO ASSISTENTE GIUDIZIARIO: « PROROGATE AL 18 FEBBRAIO LE DOMANDE PER LA COPERTURA DI 15 POSTI A TEMPO INDETERMINATO »

13:50 - 18/01/2022

È stato prorogato al 18 febbraio 2022 il termine di presentazione delle domande per il concorso pubblico per la copertura di 15 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario, posizione economico-professionale B3, presso gli Uffici Giudiziari di Bolzano. Potranno accedere al concorso coloro che sono in possesso di un diploma di maturità e patentino di bilinguismo.

“Ad oggi abbiamo ricevuto 49 domande di ammissione – spiega il Presidente Maurizio Fugatti. Nel 2019 avevamo proposto un concorso simile e si presentarono 83 candidati, ma passarono la selezione solo in 11. Crediamo, quindi, che sia giusto riaprire i termini del concorso per dare l’opportunità a più persone di presentare la propria domanda”.

REGION: EINREICHFRIST FÜR DIE GESUCHE UM ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB FÜR GERICHTSASSISTENTEN BIS 18. FEBRUAR VERLÄNGERT

Die Einreichfrist für die Gesuche um Zulassung zum öffentlichen Wettbewerb für die Besetzung von 15 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild Gerichtsassistent/Gerichtsassistentin, Berufs- und Besoldungsklasse B3, bei den Gerichtsämtern in Bozen wurde bis zum 18. Februar 2022 verlängert. Der Wettbewerb richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber mit Oberschulabschluss und Zweisprachigkeitsnachweis. Bis heute seien laut Präsident Fugatti 49 Gesuche eingegangen. Im Jahr 2019 hatte die Region einen ähnlichen Wettbewerb ausgeschrieben. Damals bewarben sich 83 Personen, von denen allerdings nur 11 das Auswahlverfahren bestanden. Die Region beabsichtigt deshalb, die Einreichfrist für diesen Wettbewerb zu verlängern, damit sich noch mehr Personen bewerben können.