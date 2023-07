FLP TN-AA * AEROPORTO BOLZANO: VETRONE, « MANCANZA SPAZI AGENZIA DOGANE, LE AUTORITÀ TROVINO UNA SOLUZIONE »

08.13 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con una nota del 29 maggio u.s. inviata al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Consigliere Roberto Alesse ed al Direttore Interprovinciale di Bolzano e Trento Stefano Girardello, la FLP “Federazione Laboratori Pubblici” ha denunciato l’inadeguatezza della sede operativa della medesima Agenzia presso l’aeroporto di Bolzano. Inadeguatezza dovuta ad una assenza di spazi destinati al personale dell’Agenzia. Quest’ultimo ospitato in una piccola stanza dell’aeroporto dove è praticamente impossibile effettuare i controlli doganali e le ispezioni alle merci e/o viaggiatori. Purtroppo, ad oggi nessuna risposta! Sebbene, presso la sede aeroportuale vi siano sale/uffici chiusi e non utilizzati da anni.

L’Ufficio preposto di circa 20 metri quadrati è appena in grado di ospitare due scrivanie, computer, stampanti, armadietti e quant’altro necessario al lavoro quotidiano degli ispettori ma non è in grado di offrire ad esempio spazi per effettuare controlli alle valute, ai bagagli… a meno che non li si voglia eseguire aprendo le valige sul pavimento dell’Ufficio. Come pure non vi sono spazi per custodire eventuali reperti sequestrati e trattenuti ai viaggiatori in attesa di eventuali controlli e/o campioni da sottoporre alle analisi. Una situazione surreale che oltretutto espone l’intera Agenzia delle Dogane ad una pessima figura nei confronti dei cittadini/passeggeri assoggettati ai controlli delle formalità doganali quali dazi, imposte, valute, merci, rimborsi IVA per viaggiatori residenti in Paesi extra UE ecc…

Da parte nostra, come FLP, insieme ad altre OO.SS. proprio in virtù degli aumenti di traffico e di controlli aeroportuali abbiamo sottoscritto un accordo con l’Amministrazione che vedrà impegnati nel fine settimana, in turni, ulteriori 12 funzionari già a partire dal giorno 15 luglio p.v. E dove li mettiamo???

Nel contempo, a seguito di una nostra visita presso l’aeroporto abbiamo potuto verificare i ragguardevoli lavori di ampliamento messi in atto per la costruzione di nuovi parcheggi e per le dovute innovazioni. Pertanto, non possiamo assolutamente accettare che le condizioni lavorative dei funzionari doganali restino precarie ed incerte. Soprattutto in previsione, entro l’anno, di nuovi voli da e per l’Inghilterra che, come noto, a causa della Brexit (1° gennaio 2021) è diventato a tutti gli effetti un Paese terzo. Ragion per cui, i controlli alla frontiera doganale si moltiplicano e sono più complicati.

Ecco perché, al fine di migliorare il servizio, nell’interesse dell’Amministrazione, dell’immagine della stessa e per rendere più agevole e sicuro il lavoro dei funzionari coinvolti, chiediamo un urgente intervento da parte delle Autorità preposte per la risoluzione del problema legato agli spazi. Senza del quale, la FLP sarà costretta mettere in atto forme di proteste per tutelare e rendere più agevole e sicuro il lavoro dei funzionari coinvolti.

*

Giuseppe Vetrone

FLP Trentino Alto Adige