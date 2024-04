ON. AMBROSI (FDI) * AUTOVELOX: « SENTENZA CASSAZIONE FORMIDABILE VITTORIA NELLA NOSTRA BATTAGLIA, PER I DIRITTI E CONTRO I SOPRUSI »

14.42 - sabato 20 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La notizia che la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimi gli autovelox non omologati sancisce una formidabile vittoria di chi come noi si è sempre opposto a queste vere e proprie macchine mangiasoldi illegittime che rischiano di mandare sul lastrico tanti cittadini.

Un conto è la sicurezza stradale, sacrosanta, un altro è spremere – illegittimamente – le tasche dei cittadini per far quadrare i bilanci dei Comuni. Così è troppo facile far quadrare i conti, basta multare senza soluzione di continuità e il gioco è fatto.

Ma non è corretto, non è serio, non è giusto. Si facciano piuttosto quadrare i conti con il rigore della buona amministrazione, senza gonfiare le entrate con cifre derivanti dalle multe totalmente sproporzionate rispetto alle dimensioni dei Comuni.

Un cittadino è un cittadino, e va rispettato nei suoi diritti fondamentali. Sarò sempre più in prima fila per questa battaglia di libertà per le garanzie e per i diritti, e per una politica della sicurezza che possa prevedere serie ed efficaci forme di dissuasione che non siano però assurdamente e illegittimamente vessatorie”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia