MINISTERO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILI * TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « RIUNIONE POSITIVA CON REGIONI E PROVINCE AUTONOME, NUOVI PIANI ENTRO IL 2/9 SULLA BASE DI LINEE GUIDA CONCORDATE »

Per definire i diversi aspetti necessari per organizzare al meglio il servizio di trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività, i ministri Mariastella Gelmini (Affari Regionali) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) hanno incontrato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Nell’incontro sono stati affrontati, in uno spirito di forte collaborazione, gli aspetti legati al trasporto pubblico locale contenuti nelle linee guida per le diverse tipologie di trasporto concordate la scorsa settimana e attualmente al vaglio del Cts. In particolare, è stato concordato che, entro il 2 settembre, le Regioni rivedranno e aggiorneranno i loro piani per la gestione del Tpl e per i servizi aggiuntivi che metteranno in campo sulla base delle indicazioni dei Tavoli prefettizi, a valere sulle risorse (oltre 600 milioni di euro) rese disponibili dal Governo per il secondo semestre del 2021. Alla fine di settembre sarà poi condotta una verifica sull’attuazione dei piani, anche in vista della predisposizione della legge di bilancio per il 2022.

L’incontro ha anche affrontato il tema del ripristino dei controlli sul rispetto delle regole per ridurre il rischio di contagio, ripristino contenuto nelle linee guida concordate. A tale proposito il Ministro Giovannini ha ricordato che le risorse messe a disposizione del trasporto pubblico locale potranno essere utilizzate anche per coprire eventuali costi aggiuntivi legati a tali attività, che saranno indicate nei piani che le Regioni invieranno. La prossima settimana verranno anche definite le procedure necessarie per verificare che tutti gli operatori delle diverse forme di trasporto adottino iniziative adeguate per una piena e puntuale attuazione delle linee guida.

“Quella di oggi è stata una riunione molto positiva, che conferma la collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi con le Regioni e le Province autonome” ha affermato il Ministro Giovannini. “Sono stati definiti i prossimi passi – ha aggiunto il Ministro – per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale come richiede la fase che stiamo affrontando”.