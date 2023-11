PATT * FORMAZIONE NUOVA GIUNTA E TONINA: MARCHIORI E PATT, « FINANZIAMENTI TRASPARENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL PARTITO »

16.31 - martedì 14 novembre 2023

Con riferimento alle notizie riportate strumentalmente dalla stampa in questi giorni in relazione alla fideiussione prestata dal consigliere Tonina a favore del PATT, si precisa che è prassi comune che un partito come il nostro, che ha una storia e una struttura consolidata, che ha sottoscritto e deve rispettare regolari contratti (sia per l’affitto e il funzionamento della sede centrale e di quelle periferiche, sia per i servizi d’ufficio, sia per il personale impiegato), debba responsabilmente ricercare le modalità più opportune per garantirsi entrate certe e far fronte correttamente agli impegni finanziari quotidiani. A tutto questo vanno aggiunte le spese per i congressi, gli incontri e le iniziative politiche, le consultazioni elettorali a cui il Partito partecipa attivamente, da quelle comunali, fino a quelle provinciali, nazionali ed europee.

Come è noto, sulla base della vigente legislazione in materia, che ha abolito il finanziamento pubblico dei partiti, il PATT si sostiene tramite le quote di tesseramento e, in virtù della regolare iscrizione al Registro nazionale, con l’opzione del due per mille. Tuttavia, l’entrata principale è costituita dalle libere erogazioni dei rappresentanti eletti nelle Istituzioni. Rinunciare alla certezza di queste entrate significa precludere ad un partito come il nostro, che non gode del sostegno di sedi nazionali, la possibilità di organizzare la propria attività in maniera autonoma e indipendente e di disporre delle entrate finanziarie necessarie per far fronte a tutti gli appuntamenti elettorali.

Per far fronte a queste imprescindibili necessità, a tutti i consiglieri provinciali ricandidati il Partito ha chiesto di sottoscrivere una fideiussione per l’intera durata della legislatura, un impegno condiviso e sottofirmato dagli organi dei tre partiti che hanno dato vita al progetto PATT+Autonomisti+Popolari e che anche ogni singolo candidato ha formalmente sottoscritto. Per noi questa è la modalità più trasparente per poter garantire libertà e continuità alle nostre attività di partito: quindi, il fatto che Mario Tonina l’abbia meritoriamente sottoscritta conferma, una volta di più, la sua volontà di impegnarsi per il nostro progetto politico e di sostenerlo anche finanziariamente per tutta la durata della carica. Al contrario, se i rappresentanti istituzionali di un partito si sentissero liberi di contribuire al mantenimento dell’attività del partito a seconda delle scelte da questo assunte, si metterebbe a serio rischio la stessa sopravvivenza di ogni partito o lo si esporrebbe al ricatto da parte dei singoli esponenti.

La stessa giurisprudenza, d’altronde, riconosce da sempre la piena legittimità a pretendere il rispetto degli impegni finanziari assunti, anche da parte di coloro che fuoriescono dal partito, non per finanziare esponenti di partito, ma per garantire a quest’ultimo, che li ha fatti eleggere, la possibilità di proseguire, dopo oltre 75 anni di presenza politica, la propria attività. E non accettiamo lezioni di coerenza da chi è uscito dal partito pur di candidare per la quarta volta e assicurarsi i benefici anche economici della carica di consigliere.

Per finire, in merito al “toto-giunta” in corso da giorni, il PATT ribadisce per l’ennesima volta che, essendo la nomina degli assessori una prerogativa del Presidente Fugatti, ogni valutazione, proposta e richiesta per rappresentare adeguatamente le Stelle Alpine nell’esecutivo provinciale verrà avanzata in sede di confronto ufficiale, una volta che lo stesso Presidente avrà elaborato un suo preciso quadro della situazione politica e convocherà le Stelle Alpine. In alcun modo, comunque, sono in atto tentativi per estromettere o ridimensionare esponenti del partito stesso ma, in modo compatto, si lavora per il futuro del Trentino e per il suo governo.

Ogni ricostruzione, fino ad allora, non avrà alcun fondamento.

Il Segretario politico – Simone Marchiori

Il Presidente – Franco Panizza